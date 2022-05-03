Uğur Dündar: 'Bu pankart FETÖ'ye destektir!

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, kulübün kuruluş yıldönümü ve Ramazan Bayramı nedeniyle düzenlenen törende camiaya seslendi.uğu yerde kalmıştır. Sonsuza kadar da bayrağını dalgalandırmaya devam edecektir." dedi.



Yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin mücadeleci ruhuna dem vuran Dündar, "Camiamız içerden yapılan türlü işgal denemelerinin ilk hedefi olmuştur. Buna yeltenenler bugün dünyanın çeşitli yerlerine savrulmuş, taraftarıyla, yönetimiyle, kamçılanamayan ruhuyla Fenerbahçe old

Fenerbahçe'nin FETÖ örgütüne karşı dik bir duruş gösterdiğini söyleyen Dündar, "Fenerbahçe'nin kökleri zapt edilmeye uygun değildir. Fenerbahçe, bu ülkenin son kalesidir. 3 Temmuz'daki işgal girişimini de birbirine kenetlenip bertaraf eden kulübümüz, umutsuzluğa kapılan herkese ilham kaynağı olmuş, FETÖ'ye karşı Türk ordusunun silahla başaramadığını silahsız şekilde başarmıştır. Sonu kestirilemeyen kumpaslarla dolu o süreçte kulübümün yanında yer almış bir fert olmaktan gurur duyuyorum."" ifadelerini kullandı.



Trabzonspor-Antalyaspor maçında açılan pankart hakkında konuşan Dündar, "Camiamız, bundan sonra da gelebilecek her türlü saldırıya hazırdır. Örneğin son olarak, kulübümüzü bir silah namlusunun ucunda gösterip tertemiz 2010-11 sezonu şampiyonluğumuza gölge düşürmek isteyenlerin bu nefret dolu girişimleri, 3 Temmuz kumpasına arka çıkmaktır, otobüsümüze kimin kurşun sıktığının göstergesidir ve hain FETÖ'ye açıkça destek vermektir. Kulübümüz, bu kumpasla da yargı önünde gereken bütün mücadeleyi verecektir." dedi.



Son olarak üyelerin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Dündar, "Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübümüzü ziyaretinin yıldönümünde Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı olarak sizlere hitap etmekten gurur duyuyor, Ramazan Bayramı'nızı kutluyorum. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Fenerbahçe!" diyerek sözlerini noktaladı.





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