Uğur Çiftçi: "Sivasspor hak ettiği yerde olacak"

Sivassporlu futbolcu Uğur Çiftçi, Beşiktaş'a mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Uğur Çiftçi: 'Sivasspor hak ettiği yerde olacak'
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02 Eylül 2024 00:44
Sivassporlu futbolcu Uğur Çiftçi, Beşiktaş'a mağlup oldukları maçın ardından açıklamalar yaptı.

Uğur Çiftçi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İstanbul deplasmanları zor ama zevkli maçlardır. İyi çalışmıştık. Taktiğimiz biraz tuttu. İlk yarı pozisyon vermedik, penaltıdan gol yedik. Topu Beşiktaş'a verdik ama oyunu tuttuk. Milli ara bize iyi gelecek diye düşünüyorum. Milli ara sonrası takımımızı hak ettiği yere getirmek istiyoruz."

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