Ufuk Sarıca: 'Erokspor ile Avrupa istiyorum!'

Esenler Erokspor Başantrenörü Ufuk Sarıca, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonlarında play-off'a kalmaları ve Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmelerinin büyük bir başarı olacağını söyledi.53 yaşındaki başantrenör, Esenler Erokspor'un teklifini kabul etmesi, oynatmak istediği basketbol, kısa ve uzun vadeli hedefleri, Türk basketbolu ve A Milli Basketbol Takımı'na ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.Basketbol Süper Ligi'ne ilk kez yükselen Esenler Erokspor'un teklifini kabul etmesindeki faktörleri anlatan Ufuk Sarıca, "Basketbolu özlemiştim. Ciddi bir teklif vardı ve ciddi bir yapılanmadan bahsediliyordu. Sadece saha içinde değil saha dışında da organizasyon kuvvetli bir şekilde ilerliyor." ifadelerini kullandı.Çok yeni bir takım olduklarının altını çizen Sarıca, "Tecrübeli oyunculara sahibiz. Bunun yanında sertlik düzeyimiz yüksek. Bu sertliği sahada göstermek istiyoruz. Ligin en az sayı yiyen takımlarından biriyiz. Bu kimliği ortaya koyup tempolu oyun oynamak istiyoruz. Tempodan kastım sadece açık alan değil. Yarı sahada da çok yetenekli ve değişik tarzda oyuncularımız var. Hücum gücümüzü oraya yansıtmak istiyoruz. Oynadığımız basketboldaki gelişim bizi mutlu ediyor. Oynadığımız basketboldan memnunuz. Bunu tüm sezon boyunca sürdürmek ve geliştirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.Doğru sistem kurmaları gerektiğini vurgulayan 53 yaşındaki çalıştırıcı, "İlk sezonda play-off ve Avrupa kupası hakkı elde etmek istiyoruz. Lige yeni çıkan bir takım olarak bunları yaparsak büyük başarı olur. Uzun vadede sürdürülebilir başarı en önemlisi. Hayatım boyunca çalıştığım kulüplerde hep buna inandım. Anlık veya bir senelik başarı değil de bunu sürdürülebilir hale getirip hep yukarılara hedef koyabilmek ve oralarda olmak bence spordaki en büyük başarı." değerlendirmesinde bulundu.Güçlü bir kadroları bulunduğunu aktaran Ufuk Sarıca, sistemi doğru kurdukları takdirde iki dönem (2012-2016, 2019-2025) görev yaptığı eski takımı Karşıyaka'da elde ettiği başarılara Esenler Erokspor'da da ulaşabileceklerini söyledi.Karşıyaka'da lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğunun yanı sıra Basketbol Şampiyonlar Ligi ile FIBA EuroChallenge Kupası'nda final oynadıklarını hatırlatan deneyimli başantrenör, "Tabii ki aynı başarılar burada da yakalanabilir. Yakalanmaması için hiçbir sebep yok. O kadar çok yaşanmışlık var ki. Bunu, üst üste koyarak ve geliştirerek yaptık. Burada da sistemi doğru kurup organizasyonumuzu yükseltirsek yapılmayacak işler değil. Biraz sabır lazım. Gelişim gösterebileceğimize inanıyorum. İlerleyen dönemlerde daha güzel yerlerde olacağız." diye görüş belirtti.Ufuk Sarıca, Türk temsilcilerinin Avrupa kupalarında oynadığı maçlarda yerli oyuncuların fazla süre alamamasının kendisini üzdüğünü dile getirdi.Kulüpler düzeyinde Avrupa'da elde edilen başarılarda yabancıların ön planda olduğunu aktaran Sarıca, şu ifadeleri kullandı:"Tabii ki bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Basketbol adamı ve bir Türk koçu olarak üzülüyorum. Bazen tüm maçta Türk oyuncular hiç süre almıyor. Diğer ülkelerin takımlarına baktığımız zaman oynayan yerli oyuncular var. Umarım bunu arttırırız. Kulüpler bazında da Türk oyunculara bir parça daha yer açmak lazım. Ligde 7'ye 5 olan bir oyuncu sistemi var. En azından bu 6-6 olabilir. Önemli anlarda katkı yapan Türk oyuncu sayısını arttırmamız lazım. Belki bir parça korumacılık ama bazı şartları dengelemek gerek. Avrupa'da takımlarımız istedikleri kadar yabancıyla oynuyorlar. Bunu devam ettirsinler ama Türkiye için belki bir parça daha düzenleme lazım."Ufuk Sarıca, 2017-2020 yıllarında başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Basketbol Takımı'nın çok iyi bir jenerasyona sahip olduğunu ve büyük başarılara ulaşabileceğini vurguladı.Ay-yıldızlıların 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci olarak gümüş madalya kazanmasını "Güzel bir başarı" olarak nitelendiren tecrübeli başantrenör, şunları kaydetti:"Çok iyi bir kadromuz var. Çok iyi bir jenerasyon yakaladık. Avrupa'da şampiyonluğu kaybettiğimiz için herkes üzgündü ama bence elde edilmiş güzel bir başarı. Bu başarıyı sürdürmek lazım. Bu, önemli bir jenerasyon. Birkaç ekleme ile en az 7-8 sene oraları götürecek bir kadromuz var. Belki Avrupa ikinciliği hiç kimsenin beklemediği bir şeydi ama ben her zaman milli takıma son 4 şansı veriyordum. Herkes işini çok iyi yaptı. A Milli Takım daha büyük başarılara ulaşabilir. Çok net görüldü ki oyuncu grubu milli takımımızı başarıya götürmeye karar vermiş. Alperen'in liderliğinde gözüküyor ama Cedi, Şehmus ve Kenan'ın yaptığı katkı var. Ercan Osmani'yi oralara dahil ettik. Adem Bona var. Avrupa Şampiyonası hatta olimpiyatlar... Milli takım dönemimizde ABD'ye karşı bir maçımız vardı. O maçı kazansak belki olimpiyat yolu açılacaktı. Bizim artık oralarda olmamız lazım. Bu jenerasyonu destekleyip büyütebiliriz."Ufuk Sarıca, son olarak, "Oyunculukta Avrupa'da şampiyonluğunuz (Koraç Kupası) var, başantrenörlükte finaller var ama henüz kupa yok. Bunu başaracağınıza inanıyor musunuz? sorusunu şöyle yanıtladı:"İnanıyorum ve istiyorum. İki defa final, bir defa da yarı finalde şampiyonluğu kaybettik. Hep talihsizlikler silsilesi oldu. Umarım önümüzdeki yıllarda Avrupa şampiyonluğu yaşarız."