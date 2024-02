UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 heyecanı devam ediyor!

PORTO - ARSENAL

NAPOLI - BARCELONA

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda ilk maçlar bu akşam oynanacak iki dev karşılaşmayla sona erecek.İşte günün maçlarıyla ilgili bilmeniz gereken her şey:Portekiz devi Porto, H Grubu'nda 12 puan ve averajla Barcelona'nın arkasında kaldı, ikinci olarak son 16 turuna yükseldi.Arsenal ise dişine göre bir grup buldu ve PSV, Lens ve Sevilla'ya karşı 13 puanla grup lideri olarak son 16 turuna kaldı.Daha önce Arsenal ile evinde 3 kez karşılaşan Porto, 2 galibiyet ve 1 beraberlik alıp hiç yenilmemesine güveniyor.23.00'te başlayacak mücadeleyi şifresiz olarak TV8,5 canlı yayınlayacak.: Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Otavio, Wendell; Varela, Nico Gonzalez; Galeno, Pepe, Francisco Conceiçao; Evanilson: Raya; White, Saliba, Gabriel, Kiwior; Ödegaard, Rice, Havertz; Saka, Trossard, MartinelliPorto ve Arsenal futbol takımları arasındaki Şampiyonlar Ligi maçını analiz edelim. Porto, Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir grup süreci geçirdi. Barcelona'yla birlikte 12 puan topladı ancak ikinci sırada kaldı. İç sahada her zaman gole yakın futbol oynuyorlar. Arsenal'ın son performansı ve golleri bol atma yeteneği göz önüne alındığında, Porto'nun savunmadaki sıkıntılarıyla birleşince, yüksek skorlu bir maç beklenebilir. Her iki takımın da güçlü hücum tehditleri bulunsa da, Arsenal'ın savunmadaki sağlamlığı onlara bu karşılaşmada avantaj sağlayabilir. İlk tercihim KG Var olacak."Arsenal'in harika tekniğe ve yeteneğe sahip oyuncuları var ama bizim de kalitemiz var. Topa çok fazla sahip olan ve son üçte birlik bölümde nasıl performans göstereceklerini bilen bir takım ve iç sahada karşılaştığımız takımlardan çok farklı olacaklar. Rekabet etmek istiyorsak maçın her aşamasında çok konsantre ve kaliteli olmalıyız.""Porto'dan gerçekten çok etkilendim. Teknik direktörlerini ve geçmişlerini çok iyi biliyorum. Sahanın her yerinde kaliteleri var ve gerçekten zorlu rakipler olacaklar. Biz burada olmayı hak ettik. Yedi yıldır buraya [son 16'ya] kalamadık ve 14 yıldır da bir sonraki aşamaya geçemedik. Bu bir meydan okuma. Heyecanlıyız ve tüm inancımızla bunun için mücadele edeceğiz."Geçen sezonun İtalya şampiyonu Napoli, bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizse de Şampiyonlar Ligi grubunda Real Madrid, Braga ve Union Berlin'e karşı 10 puanla ikinci sırada yer aldı.Barcelona ise Porto, Shakhtar Donetsk ve Antwerp'in yer aldığı grupta 12 puanla averajla ilk sırada yer aldı. Evindeki 3 maçı kazansa da deplasmanda Shakhtar ve Antwerp'e kaybetmeleri soru işareti oldu.Diego Maradona'nın iki eski kulübü, 2019/20 Şampiyonlar Ligi son 16 turu ve 2021/22 Avrupa Ligi eleme turu play-off'ları olmak üzere daha önce iki UEFA eleme maçında karşılaştı ve Barcelona her iki maçta da turu geçen taraf oldu.23.00'te başlayacak mücadeleyi Exxen canlı yayınlayacak.: Meret; Di Lorenzo, Östigard, Rrahmani, Mazzocchi; Zambo Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, KvaratskheliaTer Stegen; Kounde, Ronald Araujo, Inigo Martínez, Joao Cancelo; De Jong, Christensen, İlkay Gündoğan; Yamal, Lewandowski, PedriŞampiyonlar Ligi'ndeki Napoli ve Barcelona arasındaki yaklaşan maçı analiz ederken, zengin futbol tarihlerine ve tutkulu taraftar kitlesine sahip iki takımımız var. Barcelona iniş çıkışlı bir sürecin ardından ligde son 4 maçta 10 puan topladı. Öte yandan Napoli de son haftalarda oldukça formsuz. Gol atmakta zorlanıyorlar. Onların için söyleyebileceğimiz tek olumlu şey iç sahada az gol yemeleri. Bu maçta ev sahibini avantajını kullanıp kalelerini gole kapatmaya çalışacaklardır. Zor maçta Barcelona'nın goller bulabileceğini sanmıyorum."Yeniden başlıyoruz, her şeyi sıfırlıyoruz, yeni bir yola giriyoruz. Napoli taraftarları özeldir ve performansımız ve sonuçlarımızla onları mutlu etmek bizim sorumluluğumuzdur. Barcelona güçlü bir takım, Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri. Onların gücünün farkındayız ama korkmuyoruz çünkü biz Napoli'yiz.""Buraya coşku ve umutla geliyoruz. Maçtan hemen önce teknik direktör değiştiren bir Napoli takımına karşı büyük bir maç oynamak garip bir senaryo. Hazırlanmak kolay değil. Günün sonunda İtalya şampiyonuna karşı oynayacağız."