UEFA Kupası'nı getiren kramponlar depremzedeler için satışta!

Türk futbol tarihinin en büyük başarılarından biri olan UEFA Kupası'nı Galatasaray, 2000 yılında Arsenal'i penaltılarla yenerek almıştı. O maçta son penaltıyı atan isim ise Rumen yıldız Popescu'ydu. Popescu'nun son penaltıyı attığı ve kupayı getirdiği kramponları, menajer Bayram Tutumlu tarafından depremzedeler için satışa çıkarıldı.



Gelecek para depremzedelere bağışlanacak. Galatasaraylı taraftarlar ise; bu kramponların alınıp G.Saray Müzesi'ne bağışlanmasını istiyor.



2018'DE YİNE BAĞIŞ İÇİN SATILMIŞTI



Popescu'nun kramponları aslında ikinci kez yardım için satılıyor. Rumen futbol adamı, 2018'de kramponlarını 2011 yılında geçirdiği felç nedeniyle futbolu bırakan Mihai Neu'nun vakfına bağışlamak için satmıştı. Tutumlu da bu kez depremzedeler için satın aldığı kramponları satışa çıkardı.



Popescu, ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrasında ise; "Şoku hala üzerimden atamıyorum. Yıllar boyunca evim olmuş olan Türkiye benim için çok değerli, Türk Milleti'nin yaşadığı dramı görmek beni çok üzüyor. Tüm gönlüm ve şefkâtimle sizlerleyim" açıklamasını yapmıştı.





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