22 Ekim
Galatasaray-Bodo/Glimt
19:45
22 Ekim
Konyaspor-Beşiktaş
20:00
22 Ekim
Athletic Bilbao-Qarabag FK
19:45
22 Ekim
AS Monaco-Tottenham
22:00
22 Ekim
Sporting CP-Marsilya
22:00
22 Ekim
Atalanta-Slavia Prag
22:00
22 Ekim
E. Frankfurt-Liverpool
22:00
22 Ekim
Real Madrid-Juventus
22:00
22 Ekim
Chelsea-Ajax
22:00
22 Ekim
Bayern Munih-Club Brugge
22:00
22 Ekim
Rizespor-Başakşehir
20:00

UEFA Konferans Ligi'nde 2. hafta heyecanı!

UEFA Konferans Ligi grup aşamasında ikinci hafta maçları oynanacak.

calendar 22 Ekim 2025 17:34
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
UEFA Konferans Ligi'nde 2. hafta heyecanı!
UEFA Konferans Ligi'nde ikinci hafta maçları Perşembe günü yapılacak.
 
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının lig aşamasında yarın 18 maç oynanacak.
 
İlk karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Samsunspor, saat 22.00'de Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i konuk edecek.
 
Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ise TSİ 19.45'te Polonya'nın Legia Varşova takımını ağırlayacak.
 
Ligde ikinci hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
 
19.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Legia Varşova (Polonya)
 
19.45 Rapid Wien (Avusturya) - Fiorentina (İtalya)
 
19.45 Strasbourg (Fransa) - Jagiellonia (Polonya)
 
19.45 Rijeka (Hırvatistan) - Sparta Prag (Çekya)
 
19.45 AEK (Yunanistan) - Aberdeen (İskoçya)
 
19.45 Drita (Kosova) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)
 
19.45 Breidablik (İzlanda) - KuPS Kuopio (Finlandiya)
 
19.45 Shkendija (Kuzey Makedonya) - Shelbourne (İrlanda)
 
19.45 Hacken (İsveç) - Rayo Vallecano (İspanya)
 
22.00 AZ Alkmaar (Hollanda) - Slovan Bratislava (Slovakya)
 
22.00 Crystal Palace (İngiltere) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)
 
22.00 Shamrock Rovers (İrlanda) - Celje (Slovenya)
 
22.00 Mainz 05 (Almanya) - Zrinjski (Bosna Hersek)
 
22.00 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Lech Poznan (Polonya)
 
22.00 Sigma Olomouc (Çekya) - Rakow (Polonya)
 
22.00 Samsunspor - Dinamo Kiev (Ukrayna)
 
22.00 Universitatea Craiova (Romanya) - Noah (Ermenistan)
 
22.00 Hamrun Spartans (Malta) - Lausanne (İsviçre)
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
