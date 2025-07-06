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UEFA'dan Zorbay Küçük'e 1.eleme turunda görev!

FIFA kokartlı Türk hakem Zorbay Küçük, Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunda oynanacak Drita - Differdange maçını yönetecek.

calendar 06 Temmuz 2025 18:11
Haber: AA, Fotoğraf: AA
UEFA'dan Zorbay Küçük'e 1.eleme turunda görev!
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FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük, Kosova temsilcisi Drita ile Lüksemburg'un Differdange takımı arasında 8 Temmuz Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kosova'nın başkenti Priştine'de bulunan Fadil Vokrri Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşmada Zorbay Küçük'ün yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Furkan Ürün yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak. Karşılaşmada Onur Özütoprak VAR, Erkan Engin de AVAR olarak görev alacak.

 

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