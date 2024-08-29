UEFA'dan Trabzonspor'a ceza!

UEFA Disiplin Kurulu, St. Gallen - Trabzonspor maçında bordo-mavili taraftarların neden olduğu olaylar nedeniyle Trabzonspor'a, 25 bin Euro para cezası ve 2 yıl ertelemeli 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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UEFA'dan Trabzonspor'a ceza!
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29 Ağustos 2024 17:22
Konferans Ligi play-off rövanşında St. Gallen'i ağırlayacak Trabzonspor'a bu maç öncesi UEFA'dan kötü haber geldi.

UEFA Disiplin Kurulu, St. Gallen - Trabzonspor maçında bordo-mavili taraftarların neden olduğu olaylar nedeniyle Trabzonspor'a, 25 bin Euro para cezası ve 2 yıl ertelemeli 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

Trabzonspor, St. Gallen ile deplasmanda oynadığı ilk maçtan 0-0'lık eşitlikle dönmüştü.

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