UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin 26 Eylül Perşembe günü Belçika temsilcisi Union SG ile sahasında oynayacağı mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmada Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ile Aurelien Berthomieu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mathieu Vernice oldu.
Öte yandan maçta VAR koltuğunda Bastien Dechepy; AVAR'da ise Romain Lissorgue görev yapacak.
Daha önce sarı-lacivertli ekibin 3 maçını yöneten 41 yaşındaki Fransız hakemin düdük çaldığı karşılaşmalarda Fenerbahçe iki maçı kaybetti, bir maçı kazandı.
Bastien, 2015-2016 yılında Fenerbahçe-Molde (1-3); 2016-2017 sezonunda da Manchester United-Fenerbahçe (4-1) maçını yönetmişti.
Öte yandan Fenerbahçe, 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda İstanbul'da HJK Helsinki ile oynadığıo ve 1-0 kazandığı maçı da Benoit Bastien yönetti.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmada Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ile Aurelien Berthomieu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mathieu Vernice oldu.
Öte yandan maçta VAR koltuğunda Bastien Dechepy; AVAR'da ise Romain Lissorgue görev yapacak.
Daha önce sarı-lacivertli ekibin 3 maçını yöneten 41 yaşındaki Fransız hakemin düdük çaldığı karşılaşmalarda Fenerbahçe iki maçı kaybetti, bir maçı kazandı.
Bastien, 2015-2016 yılında Fenerbahçe-Molde (1-3); 2016-2017 sezonunda da Manchester United-Fenerbahçe (4-1) maçını yönetmişti.
Öte yandan Fenerbahçe, 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda İstanbul'da HJK Helsinki ile oynadığıo ve 1-0 kazandığı maçı da Benoit Bastien yönetti.