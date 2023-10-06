UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta sona erdi

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftası oynanan 16 maçla sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta sona erdi
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06 Ekim 2023 01:55
UEFA Avrupa Ligi 2023-24 sezonunun 2. haftası 16 maçla tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunun grup aşaması ikinci haftasında, 4 grupta 8 maç oynandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Liverpool (İngiltere) - Union Saint-Gilloise (Belçika): 2-0

Toulouse (Fransa) - LASK (Avusturya): 1-0

Villarreal (İspanya) - Rennes (Fransa): 1-0

Maccabi Haifa (İsrail) - Panathinaikos (Yunanistan): 0-0

Roma (İtalya) - Servette (İsviçre): 4-0

Slavia Prag (Çekya) - Sheriff (Moldova): 6-0

Molde (Norveç) - Bayer Leverkusen (Almanya): 1-2

Hacken (İsveç) - Karabağ (Azerbaycan): 0-1

Freiburg (Almanya) - West Ham United (İngiltere): 1-2

Backa Topola (Sırbistan) - Olympiakos (Yunanistan): 2-2

Olimpik Marsilya (Fransa) - Brighton Hove Albion (İngiltere): 2-2

AEK (Yunanistan) - Ajax (Hollanda): 1-1

Real Betis (İspanya) - Sparta Prag (Çekya): 2-1

Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi) - Rangers (İskoçya): 2-1

Sporting Lizbon (Portekiz) - Atalanta (İtalya): 1-2

Rakow (Polonya) - Sturm Graz (Avusturya): 0-1

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