UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta sona erdi

UEFA Avrupa Ligi 2023-24 sezonunun 2. haftası 16 maçla tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunun grup aşaması ikinci haftasında, 4 grupta 8 maç oynandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Liverpool (İngiltere) - Union Saint-Gilloise (Belçika): 2-0
Toulouse (Fransa) - LASK (Avusturya): 1-0
Villarreal (İspanya) - Rennes (Fransa): 1-0
Maccabi Haifa (İsrail) - Panathinaikos (Yunanistan): 0-0
Roma (İtalya) - Servette (İsviçre): 4-0
Slavia Prag (Çekya) - Sheriff (Moldova): 6-0
Molde (Norveç) - Bayer Leverkusen (Almanya): 1-2
Hacken (İsveç) - Karabağ (Azerbaycan): 0-1
Freiburg (Almanya) - West Ham United (İngiltere): 1-2
Backa Topola (Sırbistan) - Olympiakos (Yunanistan): 2-2
Olimpik Marsilya (Fransa) - Brighton Hove Albion (İngiltere): 2-2
AEK (Yunanistan) - Ajax (Hollanda): 1-1
Real Betis (İspanya) - Sparta Prag (Çekya): 2-1
Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi) - Rangers (İskoçya): 2-1
Sporting Lizbon (Portekiz) - Atalanta (İtalya): 1-2
Rakow (Polonya) - Sturm Graz (Avusturya): 0-1
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunun grup aşaması ikinci haftasında, 4 grupta 8 maç oynandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Liverpool (İngiltere) - Union Saint-Gilloise (Belçika): 2-0
Toulouse (Fransa) - LASK (Avusturya): 1-0
Villarreal (İspanya) - Rennes (Fransa): 1-0
Maccabi Haifa (İsrail) - Panathinaikos (Yunanistan): 0-0
Roma (İtalya) - Servette (İsviçre): 4-0
Slavia Prag (Çekya) - Sheriff (Moldova): 6-0
Molde (Norveç) - Bayer Leverkusen (Almanya): 1-2
Hacken (İsveç) - Karabağ (Azerbaycan): 0-1
Freiburg (Almanya) - West Ham United (İngiltere): 1-2
Backa Topola (Sırbistan) - Olympiakos (Yunanistan): 2-2
Olimpik Marsilya (Fransa) - Brighton Hove Albion (İngiltere): 2-2
AEK (Yunanistan) - Ajax (Hollanda): 1-1
Real Betis (İspanya) - Sparta Prag (Çekya): 2-1
Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi) - Rangers (İskoçya): 2-1
Sporting Lizbon (Portekiz) - Atalanta (İtalya): 1-2
Rakow (Polonya) - Sturm Graz (Avusturya): 0-1