UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları!

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turu ilk maçları oynandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, play-off turunda 10 maç yapıldı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Slavia Prag (Çekya) - Zorya Luhansk (Ukrayna): 2-0
Hacken (İsveç) - Aberdeen (İskoçya): 2-2
Ludogorets (Bulgaristan) - Ajax (Hollanda): 1-4
Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Karabağ (Azerbaycan): 0-2
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Sparta Prag (Çekya): 3-1
Union Saint-Gilloise (Belçika) - Lugano (İsviçre): 2-0
Slovan Bratislava (Slovakya) - Aris Limasol (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-1
Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Sheriff (Moldova): 1-1
Olympiakos (Yunanistan) - Cukaricki (Sırbistan): 3-1
LASK (Avusturya) - Zrinjski (Bosna Hersek): 2-1
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, play-off turunda 10 maç yapıldı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Slavia Prag (Çekya) - Zorya Luhansk (Ukrayna): 2-0
Hacken (İsveç) - Aberdeen (İskoçya): 2-2
Ludogorets (Bulgaristan) - Ajax (Hollanda): 1-4
Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Karabağ (Azerbaycan): 0-2
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Sparta Prag (Çekya): 3-1
Union Saint-Gilloise (Belçika) - Lugano (İsviçre): 2-0
Slovan Bratislava (Slovakya) - Aris Limasol (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-1
Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Sheriff (Moldova): 1-1
Olympiakos (Yunanistan) - Cukaricki (Sırbistan): 3-1
LASK (Avusturya) - Zrinjski (Bosna Hersek): 2-1