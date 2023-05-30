UEFA Avrupa Ligi'nde "525" milyonluk final

Finalde kozlarını paylaşacak Sevilla ile Roma takımlarının toplam futbolcu değeri 525 milyon euro olarak hesaplanıyor. Sevilla'da en pahalı oyuncu Youssef En-Nesyri olurken, Roma'da Tammy Abraham en değerli oyuncu olarak hesaplanıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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UEFA Avrupa Ligi'nde '525' milyonluk final
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30 Mayıs 2023 16:41
UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın karşılaşacak İspanya'nın Sevilla ile İtalya'nın Roma takımlarının toplam futbolcu değeri 525 milyon avro olarak dikkati çekiyor.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın güncel verilerine göre Roma'nın tahmini piyasa değeri 316,3 milyon, Sevilla'nın ise 209 milyon avro oldu.

TAMMY ABRAHAM 45 MİLYON

İngiliz Tammy Abraham 45 milyon avro ile Roma'nın, Faslı Youssef En-Nesyri 15 milyon avro ile Sevilla'nın en pahalı futbolcuları olarak ön plana çıkıyor.

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