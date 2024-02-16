UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde günün sonuçları

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk ayağı, dört karşılaşmayla sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde günün sonuçları
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16 Şubat 2024 01:51
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk ayağı, dört karşılaşmayla tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, TSİ 23.00'te başlayan maçlar sona erdi.

Günün öne çıkan mücadelesinde Hollanda temsilcisi Ajax, sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta Norveç ekibi Bodo/Glimt ile 2-2 berabere kaldı.

Son 16 turuna yükselecek takımların belirleneceği play-off rövanş karşılaşmaları, 21 ve 22 Şubat'ta oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Servette (İsviçre)-Ludogorets (Bulgaristan): 0-0

Real Betis (İspanya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-1

Ajax (Hollanda)-Bodo/Glimt (Norveç): 2-2

Maccabi Haifa (İsrail)-Gent (Belçika): 1-0

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