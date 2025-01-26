Uduokhai: "Durumu kabul edeceğiz"

Beşiktaş forması giyen Felix Uduokhai, Antalyaspor maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Uduokhai: 'Durumu kabul edeceğiz'
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26 Ocak 2025 19:28
Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Felix Uduokhai, Antalyaspor maçının ardından konuştu.

Felix, karşılaşmanın ardından şu sözleri kullandı;

"Son anlarda gol yedik, bu çok üzücü. İlk yarının dengeli gittiğini söyleyebilirim ama ikinci yarı daha iyi oynayan taraftık. Son 5 dakika oyunu kontrol edemedik. Şanssız bir gol yedik. Durumu kabul edeceğiz. Bu tarz takımlar, taraftarlarıyla motive şekilde sahaya çıkarlar. Önümüze bakacağız."

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