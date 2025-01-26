Uduokhai: 'Durumu kabul edeceğiz'

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Felix Uduokhai, Antalyaspor maçının ardından konuştu.
Felix, karşılaşmanın ardından şu sözleri kullandı;
"Son anlarda gol yedik, bu çok üzücü. İlk yarının dengeli gittiğini söyleyebilirim ama ikinci yarı daha iyi oynayan taraftık. Son 5 dakika oyunu kontrol edemedik. Şanssız bir gol yedik. Durumu kabul edeceğiz. Bu tarz takımlar, taraftarlarıyla motive şekilde sahaya çıkarlar. Önümüze bakacağız."
Felix, karşılaşmanın ardından şu sözleri kullandı;
"Son anlarda gol yedik, bu çok üzücü. İlk yarının dengeli gittiğini söyleyebilirim ama ikinci yarı daha iyi oynayan taraftık. Son 5 dakika oyunu kontrol edemedik. Şanssız bir gol yedik. Durumu kabul edeceğiz. Bu tarz takımlar, taraftarlarıyla motive şekilde sahaya çıkarlar. Önümüze bakacağız."