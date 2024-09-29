Twente, ligde tek golle kazandı!

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Twente, Hollanda Eredivisie'nin 7. haftasında konuk ettiği NAC Breda'yı 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Twente, ligde tek golle kazandı!
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29 Eylül 2024 17:32
Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Twente, Hollanda Eredivisie'nin 7. haftasında NAC Breda'yı konuk etti.

De Grolsch Veste'de oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı. 

Twente'ye galibiyeti getiren golü, 76. dakikada Ricky van Wolfswinkel penaltıdan kaydetti. 

Ligde üst üste 3. galibiyetini alan Twente, puanını 14'e yükseltti. NAC Breda ise 6 puanda kaldı. 

Gelecek hafta Twente, Feyenoord'a konuk olacak. NAC Breda ise NEC Nijmegen'i ağırlayacak.

TEMSİLCİLERİMİZLE KARŞILAŞACAK

Hollanda temsilcisi Twente, Avrupa Ligi'nde 3 Ekim tarihinde Fenerbahçe'yi, 30 Ocak'ta ise Beşiktaş'ı konuk edecek.

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