Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Twente, Hollanda Eredivisie'nin 7. haftasında NAC Breda'yı konuk etti.
De Grolsch Veste'de oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.
Twente'ye galibiyeti getiren golü, 76. dakikada Ricky van Wolfswinkel penaltıdan kaydetti.
Ligde üst üste 3. galibiyetini alan Twente, puanını 14'e yükseltti. NAC Breda ise 6 puanda kaldı.
Gelecek hafta Twente, Feyenoord'a konuk olacak. NAC Breda ise NEC Nijmegen'i ağırlayacak.
TEMSİLCİLERİMİZLE KARŞILAŞACAK
Hollanda temsilcisi Twente, Avrupa Ligi'nde 3 Ekim tarihinde Fenerbahçe'yi, 30 Ocak'ta ise Beşiktaş'ı konuk edecek.
De Grolsch Veste'de oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.
Twente'ye galibiyeti getiren golü, 76. dakikada Ricky van Wolfswinkel penaltıdan kaydetti.
Ligde üst üste 3. galibiyetini alan Twente, puanını 14'e yükseltti. NAC Breda ise 6 puanda kaldı.
Gelecek hafta Twente, Feyenoord'a konuk olacak. NAC Breda ise NEC Nijmegen'i ağırlayacak.
TEMSİLCİLERİMİZLE KARŞILAŞACAK
Hollanda temsilcisi Twente, Avrupa Ligi'nde 3 Ekim tarihinde Fenerbahçe'yi, 30 Ocak'ta ise Beşiktaş'ı konuk edecek.