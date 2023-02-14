Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'nin 8 ulusal televizyon kanalı, yarın depremzedelere yardım için ortak yayına geçecek. Ülkeyi yasa boğan deprem felaketinde yaraları sarmak için 15 Şubat Çarşamba (yarın) akşamı saat 20.00'de düzenlenecek yardım programı ortak yayın olarak ekranlara gelecek.
Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlarımız düzenlenecek canlı yayın ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'in ortak yayınında "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyası adı altında düzenlenecek.
Acun Ilıcalı, Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılacak ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve halk depremzedelere destek olacak.
15 Şubat Çarşamba (yarın) akşamı saat 20.00'de başlayacak "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar AFAD ve Kızılay'a bağışlanacak.
Yayın Tarihi :15 Şubat 2023 / Çarşamba
Yayın Saati :20.00
Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlarımız düzenlenecek canlı yayın ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'in ortak yayınında "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyası adı altında düzenlenecek.
Acun Ilıcalı, Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılacak ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve halk depremzedelere destek olacak.
15 Şubat Çarşamba (yarın) akşamı saat 20.00'de başlayacak "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar AFAD ve Kızılay'a bağışlanacak.
Yayın Tarihi :15 Şubat 2023 / Çarşamba
Yayın Saati :20.00
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