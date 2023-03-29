Türkiye Ralli Şampiyonası'nın isim sponsoru Petrol Ofisi oldu

Petrol Ofisi Grubu, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile üç yıllık bir anlaşmaya imza atarak, Maxima binek araç motor yağları markası ile Türkiye Ralli Şampiyonası'nın isim sponsoru oldu. Bu iş birliği ile Maxima, Petrol Ofisi'nin otomotiv sektörüne olan katkısını yüksek teknolojili ürünler sunmanın ötesine taşıyarak Türkiye'deki otomobil sporlarının gelişimine de katkıda bulunmasını sağlayacak. 14 - 16 Nisan tarihinde Bodrum Rallisi ile başlayacak Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası; Muğla, Bursa, Eskişehir, Kocaeli, İstanbul, Aydın ve 100. Yıl Rallisi'nin yapılacağı yeni bir ilde düzenlenecek toplam yedi yarıştan oluşacak.



ABBASOĞLU: BÜYÜK MEMNUNİYET DUYUYORUZ



Yeni iş birliklerini değerlendiren Petrol Ofisi Grup CEO'su Mehmet Abbasoğlu konuyla ilgili şunları söyledi:



"Ülkemizin sosyo-ekonomik kalkınmasında spor kritik bir rol oynuyor. Biz de madeni yağlar sektöründeki liderliğimizi 13. yıla taşıdığımız bu dönemde, yarınlarımız için yaptığımız sosyal yatırımlarımıza ruhunda dayanıklılık, dinamizm ve performans olan ralli sporunu da dahil ederek Maxima markamız ile Türkiye Ralli Şampiyonası'nın isim sponsoru olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu vesileyle Türkiye'de motor sporlarına büyük katkı sağlayan TOSFED'e, TOSFED'in kıymetli başkanı Eren Üçlertoprağı ve yönetim ekibine de kalpten teşekkürlerimizi sunuyorum."



TÜRKSEVEN: UNUTULMAZ ANLAR YAŞATMAYI HEDEFLİYORUZ



Petrol Ofisi Grup CMO'su Sinan Seha Türkseven ise: "Bugünden Yarına Hazır vizyonumuzla Cumhuriyetimizin 100. yılında toplumsal kapsayıcılığı destekleyen sosyal yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Sektöründe birçok ilke imza atan Maxima madeni yağları tüketicinin gözünde performans ve kaliteyi temsil ediyor. Petrol Ofisi Teknoloji Merkezi POTEM'de geliştirdiğimiz Adaptech teknolojisi ile yenilediğimiz ve ralli ruhuyla mükemmel bir uyum sağlayan Maxima ile sporculara ve ralli severlere unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyoruz. Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın heyecan dolu anlarını izlemek için sabırsızlanıyoruz" diye konuştu.



ÜÇLERTOPRAĞI: ŞAMPİYONAYA GÜÇ KATACAĞINA İNANIYORUZ



Sponsorluğa istinaden değerlendirmelerde bulunan TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı Petrol Ofisi Grubu'nun otomobil sporlarına destek vermesinden büyük mutluluk duyduklarını belirterek "Ülkemizin en köklü markalarından birisi olan ve geçmişten günümüze otomobil sporlarına büyük destek veren Petrol Ofisi'ni aramızda görmekten son derece mutluyuz. Bu uzun soluklu anlaşma hem federasyon yönetimimize hem de etkin bir pazarlama platformu olarak otomobil sporlarına ne kadar güven duyulduğunu gösteriyor. Petrol Ofisi Maxima'nın hem ismiyle hem de marka değeriyle Türkiye Ralli Şampiyonası'na güç katacağına ve bu iş birliğimizin önümüzdeki dönemde farklı projeler ile gelişeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.



Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası takvimi ise şöyle:



14 - 16 Nisan Bodrum Rallisi



20 - 21 Mayıs Yeşil Bursa Rallisi



10 - 11 Haziran Eskişehir Rallisi



02 - 03 Eylül Kocaeli Rallisi



30 Eylül - 01 Ekim İstanbul Rallisi



28 - 29 Ekim 100. Yıl Rallisi



18 - 19 Kasım Ege Rallisi





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