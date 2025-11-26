Türkiye Pist Şampiyonası'nda sezon finali hafta sonu İstanbul'da yapılacak

2025 AVIS Türkiye Pist Şampiyonası'nın 5. ve son ayağı, 29-30 Kasım tarihlerinde TOSFED İstanbul Park'ta düzenlenecek.



Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) açıklamasına göre, seyircilerin ücretsiz izleyebileceği yarışlarda 11'i süper grup, 7'si maxi grupta olmak üzere 18 sürücü mücadele edecek.



Sıralama turları, 29 Kasım Cumartesi günü saat 15.20'de başlayacak. 30 Kasım Pazar günü ise 14.15'te ilk yarış, 17.10'da ikinci yarış koşulacak.



Pazar günü ayrıca katılımcıların kendi otomobilleriyle piste çıkabildiği TOSFED Track Faest etkinliği de gerçekleştirilecek.



