Türkiye Kupası'nda 12 maç oynandı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turuna 12 müsabakayla devam edildi

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Türkiye Kupası'nda 12 maç oynandı!
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11 Eylül 2024 20:31
Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda bugün 12 maç oynandı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Çankırı Futbol SK-Kırıkkale FK: 1-2

Dersimspor-Adıyaman FK: 0-7

Bayburt Özel İdare-Serhat Ardahanspor: 2-0

Şırnak Petrol SK-Kurtalanspor: 4-1

Bitlis Özgüzelderespor-Meskan Ölmez Madencilik Hakkari Zap SK: 2-0

Onuksports Kelkit Hürriyet SK-Kars 36 Spor: 3-1

Kahramanmaraşspor-Nevşehir Belediyespor: 1-0

Etimesgut Belediyespor-Kırşehir Futbol SK: 1-0

Bucak Belediye Oğuzhanspor-Denizlispor: 6-5

Yeşil Yalova FK-Yeni Çanspor: 3-0

Zonguldak Kömürspor-Bartınspor: 2-0

Uşakspor-Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor: 4-0

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