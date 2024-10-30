Türk Telekom, Veolia Towers Hamburg'a boyun eğdi!

Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu 6. haftasında Türk Telekom, deplasmanında Alman ekibi Veolia Towers Hamburg'a 89-77 mağlup oldu.

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Türk Telekom, Veolia Towers Hamburg'a boyun eğdi!
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30 Ekim 2024 00:05
Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu 6. haftasında Türk Telekom, deplasmanında Alman ekibi Veolia Towers Hamburg'a 89-77 yenildi.

Hamburg kentindeki Inselpark Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini ev sahibi ekip 29-22 önde tamamladı. Soyunma odasına 43-39 üstün giden Veolia Towers Hamburg, üçüncü çeyreği de 68-53 önde bitirdi. Son çeyrekte Türk Telekom'un maça ortak olma çabası yeterli olmadı ve Alman ekibi sahadan 89-77'lik galibiyetle ayrıldı.

Türk Telekom ligde 3. yenilgisini yaşarken, Veolia Towers Hamburg grupta ilk galibiyetini elde etti.

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