Türk Telekom, Valencia'ya karşı varlık gösteremedi

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası'nda İspanya temsilcisi Valencia'ya deplasmanda 116-78 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Türk Telekom, Valencia'ya karşı varlık gösteremedi
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08 Ocak 2025 00:36
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 14. maçında İspanya temsilcisi Valencia'ya deplasmanda 116-78 yenildi.

Pabellon Fuente de San Luis Spor Salonu'ndaki maçın ilk periyodunu 26-21 üstün tamamlayan ev sahibi takım, soyunma odasına 52-34 önde gitti.

Farkın açılmasıyla oyundan kopan Türk Telekom karşısında final periyoduna 87-58'lik skor avantajıyla giren Valencia, parkeden 116-78 galip ayrıldı.

Türk Telekom, 4 maçlık galibiyet serisinin ardından grupta 6. mağlubiyetini yaşadı. Grupta iki maç sonra kazanan lider Valencia, 12. galibiyetini elde etti.

Başkent temsilcisi, 15 Ocak Çarşamba günü Ankara'da Veolia Towers Hamburg'u konuk edecek.

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