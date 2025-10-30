Basketbol BKT EuroCup beşinci haftasında Türk Telekom, deplasmanda İngiltere'nin London Lions takımını 89-77 mağlup etti.
Başkent Londra'daki Copper Box Arena'da oynanan B Grubu mücadelesinin ilk yarısı, Türk Telekom'un 45-42 üstünlüğüyle geçildi.
Ev sahibi ekipte 16'şar sayıyla Joel Scott ve Kameron Mcgusty, Türk Telekom'da ise 22 sayıyla Kyle Allman, maçın en skorer isimleri oldu.
Türk Telekom, London Lions deplasmanında hata yapmadı!
Basketbol BKT EuroCup beşinci haftasında Türk Telekom, deplasmanda İngiltere'nin London Lions takımını 89-77 yendi.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Basketbol BKT EuroCup beşinci haftasında Türk Telekom, deplasmanda İngiltere'nin London Lions takımını 89-77 mağlup etti.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Beşiktaş'a 200 milyon euro gelir: Anlaşma sağlandı!
-
9
En-Nesyri, Süper Lig'in zirvesinde!
-
8
Galatasaray'dan opsiyonlu kiralama teklifi
-
7
Liverpool'a Anfield'da soğuk duş! Yine Palace yine kayıp
-
6
Kenan yine sahnede! Juventus, Udinese engelini aştı
-
5
Galatasaray'da Icardi çıkmazı
-
4
İlkay Gündoğan'ın son durumu
-
3
Erden Timur: "İnşallah soruşturma derindir!"
-
2
Hakan Çalhanoğlu, yıldızlaştı Inter rahat kazandı!
-
1
Bahis skandalında yeni perde: Futbolcular!
- 12:46 Teknik direktör değişikliğine yine bir numarayız!
- 12:45 Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray ile dalya diyecek
- 12:43 "Boğaz'ın Boğası" Sinan Şamil Sam'ın ölümünün üzerinden 10 yıl geçti
- 12:40 Kayserispor'dan son 11 sezonun en kötü başlangıcı
- 12:39 Göztepe'de tek hedef galibiyet
- 12:39 Milli tekvandocu Beyzanur Pehlivan'ın hedefi Avrupa kürsüsü
- 12:36 Muğlaspor, Elazığspor'u yenilenen stadında ağırlayacak
- 12:36 Milli bilek güreşçi İsmail Hacı Bekar, madalyaya doymuyor
- 12:35 Manisa FK, tüm motivasyonunu lige verecek
- 12:33 Petkimspor, Avrupa'da zirveye kuruldu
- 12:32 Karşıyakalı Hamza, beklentilerin uzağında
- 12:27 Başsavcılık'tan Zorbay Küçük açıklaması
- 12:21 Bouchouari: "Maçlardan önce Kur'an dinlerim!"
- 12:18 Euroleague'den Münih için Fenerbahçe Beko'ya sözlü onay!
- 12:10 Sergen Yalçın'ın 9'uncu, Domenico Tedesco'nun ilk derbi heyecanı
- 12:04 Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonundan Türkiye'ye övgü
- 12:02 Curling Kadın Milli Takımı, 2026 Kış Olimpiyatları yolunda
- 11:57 Beşiktaş ilk yarılarda atıyor, Fenerbahçe ilk devrelerde geçit vermiyor
- 11:53 Torreira: "Çok güzel bir ülkedeyim!"
- 11:52 NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün "triple-double"a yaklaştığı maçta Raptors'ı yendi
- 11:44 Arda Turan'dan oyuncularına eleştiri: "Bu kadar gol kaçırmamalıyız!"
- 11:42 Galatasaray'ın derbi kozu: Okan Buruk
- 11:37 Anadolu Efes, Baskonia deplasmanında!
- 11:32 1. Lig'de 11. hafta heyecanı!
- 11:28 Kocaelispor, Başakşehir maçında seriyi sürdürmek istiyor!
- 11:25 Süper Lig'de derbi haftası!
- 11:22 Başakşehir, seri için Kocaelispor karşısında!
- 10:59 Wilfried Singo: "Oynamaya hazırım!"
- 10:53 Zorbay Küçük'ten açıklama: "Ben bahis oynamadım"
- 10:41 Ismael Jakobs bir adım önde
- 10:36 Galatasaray'da Osimhen fırtınası
- 10:22 Galatasaray'dan opsiyonlu kiralama teklifi
- 10:13 Beşiktaş'ta derbide tüm gözler Cengiz Ünder'de!
- 10:12 Galatasaray'ın hedefi: "Seriye devam!"
- 10:09 Tedesco'dan İsmail Yüksek'e tebrik!
- 10:05 Fenerbahçe'de Brezilyalılar çok mutlu!
- 10:04 Dursun Özbek'ten Trabzonspor maçı öncesi prim dopingi
- 09:55 Galatasaray, Avrupa'da 'performans' antrenörü arıyor
- 09:53 Fenerbahçe'de derbi öncesi Jhon Duran kararı!
- 09:40 Okan Buruk'un rekoru çok, eşi benzeri yok
- 09:38 Beşiktaş'ın derbide en büyük kozu evi!
- 09:35 Beşiktaş'ta Rafa varsa yenilgi yok!
- 09:29 Erden Timur: "İnşallah soruşturma derindir!"
- 09:29 Sergen Yalçın'dan Abraham ile derbi öncesi görüşme!
- 09:17 Torreira, eksta çalıştı ve açığı kapattı
- 09:13 En-Nesyri, Süper Lig'in zirvesinde!
- 09:09 Fenerbahçe'de Edson Alvarez, ülkesinde gündem!
- 09:04 Fenerbahçe'de Alvarez sevinci!
- 09:04 Muslera'dan Uğurcan'a özel tebrik
- 08:58 Okan Buruk'tan iki Trabzonsporlu'ya özel önlem
- 08:55 Beşiktaş'a 200 milyon euro gelir: Anlaşma sağlandı!
- 08:49 İlkay Gündoğan'ın son durumu
- 08:45 Beşiktaş'ta derbiye özel prim!
- 08:44 Okan Buruk'un Gabriel Sara planı
- 08:42 Beşiktaş'ta Rafa Silva seferberliği!
- 08:33 Fenerbahçe'de kadro dışı süresi kararı: Takım aramaya başladılar!
- 08:29 Avrupa'da bir Bayern bir Galatasaray
- 08:22 Sebastian Szymanski için flaş iddia: "Beni Fenerbahçe'de sevmiyorlar"
- 08:21 Galatasaray'da çare Kaan
- 08:14 Galatasaray'da Icardi çıkmazı
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Arsenal, Brighton'ı mağlup ederek kupada tur atladı
PSG, deplasmanda Lorient'e diş geçiremedi!
Roma, liderliğe oynuyor! Parma karşısında 3 puan
Kenan yine sahnede! Juventus, Udinese engelini aştı
Como sahasında üç golle üç puanı aldı!
Eden Hazard, Premier Lig Şöhretler Müzesi'ne seçildi
Lyon, Real Madrid'den Endrick için devrede!
Real Madrid'den UEFA'ya tazminat talebi
Vinicius Jr'dan El Clasico'daki tepkisi için açıklama!
Barcelona'yı üzen sakatlık haberi: Pedri
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|10
|9
|1
|0
|25
|5
|28
|2
|Trabzonspor
|10
|7
|2
|1
|17
|7
|23
|3
|Fenerbahçe
|10
|6
|4
|0
|18
|6
|22
|4
|Beşiktaş
|10
|5
|2
|3
|16
|12
|17
|5
|Samsunspor
|10
|4
|5
|1
|14
|10
|17
|6
|Gaziantep FK
|10
|5
|2
|3
|15
|18
|17
|7
|Göztepe
|10
|4
|4
|2
|12
|6
|16
|8
|Konyaspor
|10
|4
|2
|4
|17
|15
|14
|9
|Alanyaspor
|10
|3
|4
|3
|11
|11
|13
|10
|Kocaelispor
|10
|3
|2
|5
|10
|14
|11
|11
|Başakşehir
|10
|2
|4
|4
|11
|9
|10
|12
|Rizespor
|10
|2
|4
|4
|11
|14
|10
|13
|Kasımpaşa
|10
|2
|4
|4
|9
|12
|10
|14
|Antalyaspor
|10
|3
|1
|6
|11
|20
|10
|15
|Gençlerbirliği
|10
|2
|2
|6
|10
|15
|8
|16
|Eyüpspor
|10
|2
|2
|6
|6
|13
|8
|17
|Kayserispor
|10
|0
|6
|4
|8
|22
|6
|18
|Karagümrük
|10
|1
|1
|8
|10
|22
|4