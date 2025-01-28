Türk Telekom, Eurocup'ta Umana Reyer'i konuk edecek

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda 29 Ocak Çarşamba günü Umana Reyer'i konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk Telekom, Eurocup'ta Umana Reyer'i konuk edecek
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28 Ocak 2025 14:40

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Eurocup B Grubu 17. haftasında 29 Ocak Çarşamba günü sahasında İtalyan temsilcisi Umana Reyer'i ağırlayacak. 

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele 19.30'da başlayacak.

Başkent ekibi, organizasyonda 9 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 6. sırada bulunuyor. Aynı mağlubiyet ve galibiyet sayısına sahip İtalya temsilcisi ise 7. sırada yer alıyor.

Türk Telekom, ilk yarıda deplasmanda oynanan maçta rakibini 75-67 yenilmişti.

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