Türk Telekom, deplasmanda kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Türk Telekom, deplasmanda Darüşşafaka'yı 97-79 mağlup etti.
Bu sonuçla Türk Telekom, 13. galibiyetini elde ederken maç fazlasıyla da liderliğe yükseldi. Darüşşafaka ise 8. yenilgisini yaşadı.
Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
Hakemler: Özlem Yalman, Kerem Baki, İsmail Binbir
Darüşşafaka: Olaseni 8, Starks 7, Ercan Osmani 6, Yeboah, Doğuş Özdemiroğlu 18, McCullough 12, Can Korkmaz 7, Hakan Sayılı 2, White 11, Eray Büyükcangaz 8, Canberk Kuş
Türk Telekom: Rıdvan Öncel 8, Berk Demir 6, Grant 17, Bouteille 24, Jones 10, Taylor 18, Erkan Yılmaz 7, Sestina 7, Mehmet Yağmur
1. Periyot: 21-22
Devre: 41-52
3. Periyot: 65-78
Bu sonuçla Türk Telekom, 13. galibiyetini elde ederken maç fazlasıyla da liderliğe yükseldi. Darüşşafaka ise 8. yenilgisini yaşadı.
Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
Hakemler: Özlem Yalman, Kerem Baki, İsmail Binbir
Darüşşafaka: Olaseni 8, Starks 7, Ercan Osmani 6, Yeboah, Doğuş Özdemiroğlu 18, McCullough 12, Can Korkmaz 7, Hakan Sayılı 2, White 11, Eray Büyükcangaz 8, Canberk Kuş
Türk Telekom: Rıdvan Öncel 8, Berk Demir 6, Grant 17, Bouteille 24, Jones 10, Taylor 18, Erkan Yılmaz 7, Sestina 7, Mehmet Yağmur
1. Periyot: 21-22
Devre: 41-52
3. Periyot: 65-78
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