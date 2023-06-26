Türk Telekom'dan bir transfer daha!

Türk Telekom Basketbol Takımı, 25 yaşındaki Markis McDuffie'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Türk Telekom'dan bir transfer daha!
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26 Haziran 2023 21:32
Türk Telekom Basketbol Takımı, Markis McDuffie'yı transfer etti.

Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, "Markis McDuffie yeni sezonda Ankara basketbolu için mücadele verecek. Geçtiğimiz sezon Fransa takımlarından JDA Dijon forması giyen Markis McDuffie'yi renklerimize bağladık." denildi.

Markis Mcduffie kariyerinde daha önce, Napoli Basket ve Alba Fehervar formaları da giydi.
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