Türk Telekom'dan bir transfer daha!

Türk Telekom Basketbol Takımı, Markis McDuffie'yı transfer etti.



Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, "Markis McDuffie yeni sezonda Ankara basketbolu için mücadele verecek. Geçtiğimiz sezon Fransa takımlarından JDA Dijon forması giyen Markis McDuffie'yi renklerimize bağladık." denildi.



Markis Mcduffie kariyerinde daha önce, Napoli Basket ve Alba Fehervar formaları da giydi.

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