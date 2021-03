Türk futbolunun beşinci şampiyonu Bursaspor, yıldız yetiştiriyor

Bursaspor Futbol Okulları, henüz küçük yaşlarda bünyesine kattığı yetenekleri profesyonel eğitim programlarıyla Türk sporuna kazandırıyor.



Son yıllarda yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle bu sezon TFF 1. Lig'de altyapı ağırlıklı kadroyla mücadele eden yeşil-beyazlı ekip, genç oyuncularının performansıyla dikkati çekiyor.



Çoğu henüz çocukken Bursaspor'a kazandırılan genç yıldızlar, Bursaspor Futbol Okullarında profesyonel eğitimler alıyor.



Altyapı düzeyine geldikten sonra Bursaspor'un "genç oyuncu fabrikası" Vakıfköy Tesisleri'ne alınan çocuklar, buradan A Takım'a yükselmek için son aşamayı tamamlıyor.



Yeşil-beyazlıların organizasyonu, yurt içinde ve Hollanda, Almanya, Azerbaycan gibi dış ülkelerde 93 futbol okuluyla faaliyet gösteriyor.



Bursaspor Futbol Okulları'nda kariyerlerinin belli bölümlerinde yolları kesişen birçok futbolcu üst düzey liglerde büyük takımlarda forma giyiyor.



Fransa'nın Lille takımından Zeki Çelik, İspanya'nın Getafe ekibinden Enes Ünal, Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır, son yıllarda çıkışını sürdüren Ozan Tufan ve Serdar Aziz, Galatasaray'dan Okan Kocuk gibi yıldızlar da bu okullarda eğitim gördü.



Bursaspor forması giyen Burak Kapacak, Emirhan Aydoğan, Ataberk Dadakdeniz ve İsmail Çokçalış, Almanya'nın Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'a giden Ali Akman da aynı organizasyonda yetişti.



- "Hedefimiz 15 bin çocuğa ulaşıp okul sayısını 150'ye çıkarmak"



Futbol Okulları Direktörü Aykut Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 yıldır çocuk futboluyla ilgilendiğini söyledi.



Birçok profesyonel takımda bu yönde görev aldığını belirten Turan, 1 yıldır da Bursaspor için çalıştığını dile getirdi.



Turan, Türkiye'nin her yerinde yetenekli çocukları tespit edip Türk futboluna kazandırmaya çalıştıklarını anlatarak, "1 yıl önce koronavirüs nedeniyle sahalarımız kapansa da organizasyonumuz için yapılanmaya devam ettik. Bursaspor markasını en doğru şekilde anlatmaya büyümeye devam edeceğiz. İnşallah en kısa zamanda sahaların tam anlamıyla açılmasıyla yetenekli sporcularımızı da özverili bir şekilde yetiştirmeye devam edeceğiz.Türkiye'de çok fazla yetenekli çocuklar var. Onları tespit edip doğru eğitim imkanlarını vermeye çalışıyoruz." dedi.



Bursaspor Futbol Okullarının Türkiye'de 33 ilde genç yetenekleri yetiştirdiğini dile getiren Turan, şunları kaydetti:



"Yurt dışından ciddi talepler alıyoruz. Yetiştirici bir organizasyon olduğumuz için Avrupa, Bursaspor'u tanımaya başladı. Birçok ülkede okullarımız faaliyetlerine başladı. Şu anda 6 bin civarında çocuğumuz var. Hedefimiz 15 bin çocuğa ulaşıp okul sayısını 150'ye çıkarmak. Bu sene ciddi anlamda isim yapmış 25 oyuncumuz Bursaspor'da oynuyor ve Türkiye'nin gündeminde. Bursaspor markasıyla Türkiye'nin birçok takımını besleyen bir organizasyonuz. Aynı zamanda A Milli Takım'a da oyuncular yetiştiriyoruz."



- Futbol Okullarında şampiyon kadrodan bir isim



Bursaspor'un Süper Lig şampiyonluğuna ulaştığı 2009-2010 sezonunda kadroda bulunan ve okullarda antrenörlük yapan Bekir Ozan Has ise yeşil-beyazlı renklerin yerinin kendisinde hep ayrı olduğunu vurguladı.



Futbolu bıraktıktan sonra bu nedenle Bursaspor'da devam ettiğini aktaran Has, bu organizasyondan yetişen bir futbolcu olarak oluşumun önemine dikkati çekti.



Yeni tip koronavirüs salgını kendilerini etkilese de çalışmaların iyi gittiğini belirten Has, "Bursaspor bir marka ve bu markayı hiçbir zaman kaybetmemek lazım. Futbol okullarında şu anda mevcutta en az yetişmişler kadar iyi çocuklar da var. İnşallah bu şekilde devam ederler." diye konuştu.