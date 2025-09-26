26 Eylül
Alanyaspor-Galatasaray
20:00
26 Eylül
West Bromwich-Leicester City
22:00
26 Eylül
Troyes-Annecy FC
21:00
26 Eylül
Rodez-Pau
21:00
26 Eylül
Nancy-Reims
21:00
26 Eylül
Grenoble-SC Bastia
21:00
26 Eylül
Clermont Foot-Le Mans
21:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
26 Eylül
Samara-Dinamo Moscow
18:00
26 Eylül
Bayern Munih-Werder Bremen
21:30
26 Eylül
Benfica-Gil Vicente
22:15
26 Eylül
OH Leuven-Anderlecht
21:45
26 Eylül
Schalke 04-Greuther Fürth
19:30
26 Eylül
Darmstadt-Dynamo Dresden
19:30
26 Eylül
FC Twente-Fortuna Sittard
21:00
26 Eylül
Strasbourg-Marsilya
21:45
26 Eylül
Girona-Espanyol
22:00
26 Eylül
CD Mirandes-Real Zaragoza
21:30

Türk futbol tarihinin en pahalı maçı!

Galatasaray - Liverpool Şampiyonlar Ligi karşılaşması, 50.000 TL'ye ulaşan bilet fiyatlarıyla Türk futbol tarihinin en pahalı maçı oldu. Premium tribünler dahil 11 farklı kategoride satışa çıkan biletler rekor ilgi görüyor.

Türk futbol tarihinin en pahalı maçı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Liverpool arasında Rams Park'ta oynanacak karşılaşma, yalnızca sahada değil, tribünlerde de tarihe geçecek.
 
Türk futbol tarihinde bugüne kadar görülmemiş fiyatlarla satışa çıkan biletler, taraftarların ve futbol kamuoyunun gündeminde büyük yer buldu.
 
PREMIUM KOLTUKLAR 50 BİN TL
 
Galatasaray Kulübü tarafından açıklanan fiyat listesine göre, Premium tribünlerde yer almak isteyen taraftarlar tam 50.000 TL ödemek zorunda. Bu rakam, Türkiye'de bir futbol maçı için belirlenen en yüksek bilet fiyatı olarak kayıtlara geçti.
 
Premium biletleri sırasıyla Delux (48.000 TL), Lux (46.000 TL) ve Classic (44.000 TL) kategorileri takip ediyor. Genel tribünlerde ise bilet fiyatları 2.300 TL ile 30.000 TL arasında değişiyor.
 
İşte Galatasaray - Liverpool maçının tam bilet fiyat listesi:
 
Premium: 50.000 TL
Delux: 48.000 TL
Lux: 46.000 TL
Classic: 44.000 TL
 1.⁠ ⁠Kategori: 30.000 TL
 2.⁠ ⁠Kategori: 27.000 TL
 3.⁠ ⁠Kategori: 25.000 TL
 4.⁠ ⁠Kategori: 22.000 TL
 5.⁠ ⁠Kategori: 21.000 TL
 6.⁠ ⁠Kategori: 18.000 TL
 7.⁠ ⁠Kategori: 17.000 TL
 8.⁠ ⁠Kategori: 12.000 TL
 9.⁠ ⁠Kategori: 10.000 TL
10.⁠ ⁠Kategori: 2.700 TL
11.⁠ ⁠Kategori: 2.300 TL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
