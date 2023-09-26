Turgutluspor ile Aliağa FK kupada rakip

Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Turu'nda, Turgutluspor ile Aliağa Futbol Kulübü Çarşamba günü saat 15.00'te karşı karşıya gelecek.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Turgutluspor ile Aliağa FK kupada rakip
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26 Eylül 2023 12:43
Ziraat. Türkiye Kupası 1'inci Turu'nda Çarşamba günü TFF 3'üncü Lig'deki iki iddialı Ege temsilcisi Turgutluspor ile Aliağa Futbol Kulübü rakip olacak.

Turgutlu 7 Eylül Stadı'ndaki kupa eşleşmesinin başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak.

Rakibini mağlup eden taraf adını 2'nci Tur'a yazdıracak. Normal süre içinde beraberlik bozulmazsa tur atlayan ekip 15'er dakikalık iki uzatma bölümü ve yine eşitlik halinde seri penaltı atışlarında belirlenecek.


 

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