Turgutluspor'a antibiyotik gibi galibiyet!

Turgutluspor, taraftarıyla aylar sonra buluştuğu iç saha sınavında Yeşilyurt Demir Çelik Ofspor engelini geçmeyi başardı. İşte maçla ilgili detaylar...

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Abone Ol
Turgutluspor'a antibiyotik gibi galibiyet!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Eylül 2022 12:22
TFF 3. Lig 2. Grup'ta ilk maçta deplasmanda Karaman FK'ya 4-0 mağlup olan Turgutluspor, taraftarıyla aylar sonra buluştuğu iç saha sınavında Yeşilyurt Demir Çelik Ofspor engelini 2 kez yenik duruma düşmesine rağmen geçti.

TURGUTLUSPOR BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

Rakibini geriden gelip Burak Osman, Levent ve Berkay'ın golleriyle 3-2 mağlup eden kırmızı-siyahlı ekip, kaybını telafi etti. Turgutlusporlu futbolcular galibiyetin ardından büyük sevinç yaşadı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ