TFF 3. Lig 2. Grup'ta ilk maçta deplasmanda Karaman FK'ya 4-0 mağlup olan Turgutluspor, taraftarıyla aylar sonra buluştuğu iç saha sınavında Yeşilyurt Demir Çelik Ofspor engelini 2 kez yenik duruma düşmesine rağmen geçti.



TURGUTLUSPOR BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI



Rakibini geriden gelip Burak Osman, Levent ve Berkay'ın golleriyle 3-2 mağlup eden kırmızı-siyahlı ekip, kaybını telafi etti. Turgutlusporlu futbolcular galibiyetin ardından büyük sevinç yaşadı.





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