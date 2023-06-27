Turgutluspor 7 genci profesyonel yaptı

TFF 3. Lig'deki Manisa temsilcilerinden Turgutluspor, altyapısından 7 oyuncuyla profesyonel sözleşme imzaladı.



Turgutlu Belediyesi Spor Tesisleri'nde Başkan Gökhan Akın, Başkan Yardımcısı Ercan Hızal ve Sportif Direktör Sadullah Erarslan'ın yer aldığı törende Ekrem Okkay, Hüseyin Can Şavur, Mert Önal, Kemal Aras, Osman Efe Uzun, Yunus Emre Atsız ve Yunus Kotan profesyonel sözleşmeye imza attı.



Gökhan Akın, törende, "Öncelikle oyuncularımıza hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Bugün 7 arkadaşımızı profesyonel yapacak olan sözleşmeye imza attık. Üretmeye ve yeni yıldızları Türk futboluna armağan etmeye devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte altyapımıza daha fazla değer vereceğiz. Altyapımızdan çıkan oyuncularımız kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceklerdir. Camiamıza ve genç arkadaşlarımıza bir kez daha hayırlı ve uğurlu olsun, Allah utandırmasın. Altyapımıza yapmış oldukları yatırımlar için bütün hocalarımıza ve yönetimimize çok teşekkür ediyorum" dedi.