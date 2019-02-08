Fenerbahçe'nin Kayserispor'a yenildiği maçı Fenerbahçe TV'de sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Tuncay Şanlı yorumladı. Tuncay Şanlı, maçın orta hakemi Alper Ulusoy ile ilgili sert eleştirilerde bulundu.Fenerbahçe'nin Artem Kravets'ten yediği golde faul olduğunu belirten Tuncay Şanlı, "" dedi.Öte yandan programın sunucusu Tunç Elibol, maçın ardından teknik direktör Ersun Yanal'ın hakem eleştirisiyle ilgili "r" yorumunu yaptı. Tuncay Şanlı ise Tunç Elibol'un ardından "" ifadelerini kullandı.