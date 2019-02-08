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Tuncay Şanlı: "Serdar Aziz çok iyidir ama faul var"

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Kayserispor'a deplasmanda mağlup olduğu maç sonrası Tuncay Şanlı, Kayserispor'un golünde faul olduğunu söyledi.

Kaynak: Sporx.com
Tuncay Şanlı: 'Serdar Aziz çok iyidir ama faul var'
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08 Şubat 2019 23:33
Fenerbahçe'nin Kayserispor'a yenildiği maçı Fenerbahçe TV'de sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Tuncay Şanlı yorumladı. Tuncay Şanlı, maçın orta hakemi Alper Ulusoy ile ilgili sert eleştirilerde bulundu.

TUNCAY ŞANLI: "SERDAR'IN OMZUNA BASTIRDI"

Fenerbahçe'nin Artem Kravets'ten yediği golde faul olduğunu belirten Tuncay Şanlı, "Kayserispor'un attığı golde Serdar Aziz kafa topuna çıkamadı, bir adım öndeydi. Kayserili futbolcu, Serdar Aziz'in omuzuna bastırıyor ve sıçramasını engelliyor. Serdar bu pozisyonlarda çok iyidir, çok iyi sıçrar normalde" dedi.

TUNCAY ŞANLI: "ÇÜNKÜ EN İYİ YANAL BİLİR"

Öte yandan programın sunucusu Tunç Elibol, maçın ardından teknik direktör Ersun Yanal'ın hakem eleştirisiyle ilgili "Ben, Ersun hocamızı yıllardır tanırım, her zaman saha içerisini konuşur, futbol dışında hiç konuşmaz. Hep oyundan bahseder" yorumunu yaptı. Tuncay Şanlı ise Tunç Elibol'un ardından "Çünkü saha içerisini en iyi bilen teknik adam" ifadelerini kullandı.

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