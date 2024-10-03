Tugay Kerimoğlu: "Muslera, Galatasaray'dan ayrılabilir"

Galatasaray'ın Rigas Skola maçı öncesi konuşan Tugay Kerimoğlu'dan dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Tugay Kerimoğlu: 'Muslera, Galatasaray'dan ayrılabilir'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ekim 2024 19:16
Son güncelleme 03 Ekim 2024 19:17
Galatasaray'ın efsane isimlerinden Tugay Kerimoğlu, Fernando Muslera'nın sezon sonunda takımdan ayrılabileceğini iddia etti.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 38 yaşındaki kaleci hakkında konuşan Tugay Kerimoğlu "Fernando Muslera gittikten sonra Galatasaray tercihini hangi ülkeden yana kullanacak? Bu çok önemli. Muslera'nın özel problemleri olduğu için aile tarafından, her şey olabilir. Giderse de bir şey diyemem çünkü ailesinin ilk sırada olduğunu biliyorum." dedi.

Sözlerine devam eden Tugay Kerimoğlu "Ailesinden birinin yaşadığı bazı özel sağlık problemleri var. Giderse kimse bir şey diyemez, harika bir karakter. Sezon sonunda ne olur kimse bilemez. Karara da saygı duymak zorundasınız. Önemli olan şey Galatasaray'daki kaleci kalitesi, Muslera'dan sonra nereye gider!" ifadelerini kullandı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery