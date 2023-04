Trinchieri'den EuroLeague playoff tahminleri!

Andrea Trinchieri en iyi EuroLeague oyuncusunu seçti ve EuroLeague playoffları için tahminlerini açıkladı.



Trinchieri, Mike James'in Avrupa'nın en iyi oyuncusu olduğunu ve dört EuroLeague playoff serisinden en az üçünün 5. maça gideceğini iddia etti.



Bayern Münih başantrenörü Andrea Trinchieri, çeşitli ilginç konuları tartıştığı 'Area 52' isimli podcast'e konuk oldu.



Bayern'i iki sezon üst üste EuroLeague playofflarına taşıdıktan sonra bu sezon bunu başaramayan Trinchieri, böyle bir sonuçtan ötürü hayal kırıklığına uğrasa da EuroLeague'de şimdiye kadarki en zorlu sezonunu geçirdiğini kabul etti.



"Karışık duygular içindeyim. Milano'nun merkezinde yürümek ve güzel bir restoranda güzel şeyler yiyen insanları izlemek gibi bir his. Ama şimdiye kadarki en zorlu Euroleague sezonuydu."



İtalyan koç, modern basketbolun yaklaşan maçlara hazırlanmak için fazla zaman vermediğini de kaydetti:



"Aklımda hâlâ şu şaheser var: Limoges-Benetton, 1993 Şampiyonlar Kupası. Limoges bu maça altı ay hazırlanmış ve Benetton'ın her hamlesine savunmada bir cevap vermeyi başarmıştı. Bugün böyle şeyler için vaktiniz olmuyor."



Trinchieri, forveti Freddie Gillespie'ye de övgüde bulunarak, tüm sezon boyunca gösterdiği gelişimi vurguladı:



"İlk maçımızı Bologna'da oynadıktan sonra, maçtan sonra birçok kişi bana 'Takıma aldığın bu adam kim?' demişti. Sudan çıkmış balık gibiydi resmen. EuroLeague bir çaylak için en zorlu lig. Ama altı ay sonrasına bakarsak, bir çember savunucu olarak yalnızca Tavares ondan daha iyi."



Trinchieri, Bayern'de beraber zorlu bir dönem geçirdiği Wade Baldwin'e de büyük övgülerde bulundu:



"Tam bir NBA oyuncusu. Fiziği ve içgüdüleri olağanüstü. Buraya geldiğinde, sorunu daha çok mentaldi. Bunu çözmek zor olmuştu; otel odamda 11 kez falan toplantı yapmıştık. Ama harika bir dönüşüm yaşadı, onu her izlediğimde çok mutlu ediyor."



Trinchieri Mike James'i de överek, Avrupa'nın en iyi oyuncusu olduğunu belirtti ve takımında görmek istediğini de açıkladı:



"Kesinlikle Avrupa'nın en iyisi. Durdurmanız mümkün değil; her şeyi yapıyor: üçlük atıyor, iki elini de iyi kullanıyor, durup şuta kalkabiliyor... Bizde oynasın ister miydim? Kesinlikle!"



Trinchieri, EuroLeague'in en iyi beş oyuncusu olduğunu düşündüğü isimleri ise şöyle sıraladı:



"Mike James, Wade Baldwin, Lorenzo Brown, Sasha Vezenkov ve Mathias Lessort. MVP için sezon sonunu beklememiz gerekiyor."



Bayern'in başantrenörü Kostas Papanikolaou'ya övgüde bulundu ve kendisini Olympiacos takımının çok önemli bir parçası olarak adlandırdı:



"Egosunu bir kenara bırakıp sadece takımı düşünüyor. Her maçta onların itici gücü oluyor. İç dengesini bulmuş gibi ve rakibin en iyi oyuncusunu savunuyor: tam bir MVP işi."



Trinchieri, yaklaşan EuroLeague playoffları için favorilerini de açıkladı ve ilk olarak Real Madrid-Partizan serisinin en çok altüst olma potansiyeline sahip olan seri olduğunu belirtti:



"Real evindeki iki maçı da kazanamazsa, Belgrad'da bir tane kazanmak zorunda kalacak. Ve orada 30 bin taraftarın önünde oynamak başka bir şey. Real daha güçlü ama ben bir 5. maç görüyorum."



İtalyan koç ayrıca Olympiakos'un Fenerbahçe Beko'yu pek çok kişinin sandığı kadar kolay bir şekilde geçemeyeceğini söyledi:



"Asistanım Vertemati'nin dediği gibi Olympiakos, 1970'lerin Brezilya'sı gibi. Kazanmayı hak ediyorlar."



Trinchieri Zalgiris Kaunas'ın pek şansı olmadığını belirterek, avantajın Barcelona'da olduğunu söylerken, AS Monaco - Maccabi Tel Aviv serisi için ise bir cevap veremedi:



"En tahmin edilemez olanı o seri. O da 5. maça gider."



54 yaşındaki koç son olarak EuroLeague'in geleceği hakkında da dürüstçe konuşarak, o kadar parlak görmediğini açıkladı:



"ABD'li oyuncuları katılmaya ikna etmek gittikçe zorlaşıyor. Birçoğu NBA için şanslarını G-League'de denemeyi tercih ediyor. Ve yaşlanan efsanelerin yerini almaya hazır çok Avrupalı genç oyuncu görmüyorum."







SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ