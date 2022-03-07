Trezguet golleri için konuştu!

Medipol Başakşehir Trezeguet, Beşiktaş maçı sonrası konuştu. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trezguet golleri için konuştu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Mart 2022 22:27
Medipol Başakşehir Trezeguet, Beşiktaş karşılaşmasının ardından açıklamamalarda bulundu.

Karşılaşma hakkında konuşan Trezeguet "Büyük bir takıma karşı zor bir maç oynadık. Günümüzde değildik. Yine de 1 puandan fazlasını alabilirdik. Bu şansa sahiptik. Bugünkünden daha iyi iş çıkarmamız gerekiyor." dedi.

Trezguet ayrıca "Her zaman kazanma var aklımda. Takımıma kazanması için yardımcı oluyorum. Takım bana ne kadar yardımcı olursa, ben de gol yollarında o kadar etkili olurum. İnanıyorum ki Başakşehir'i hak ettiği yere getirme gayretinde olacağım." diye konuştu.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.