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Trendyol 1. Lig play-off finali, Sakarya'da oynanacak

Trendyol 1. Lig play-off finali, 29 Mayıs'ta Sakarya'da oynanacak.

calendar 24 Mayıs 2025 00:38
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig play-off finali, Sakarya'da oynanacak
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Trendyol Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı Trendyol 1. Lig play-off finali, 29 Mayıs Perşembe günü Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği Trendyol 1. Lig play-off final müsabakası, 29 Mayıs Perşembe günü Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Solwie Energy Fatih Karagümrük ile Teksüt Bandırmaspor arasındaki final müsabakası saat 20.00'de başlayacak." denildi.


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