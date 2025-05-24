Trendyol 1. Lig play-off finali, Sakarya'da oynanacak

Trendyol Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı Trendyol 1. Lig play-off finali, 29 Mayıs Perşembe günü Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği Trendyol 1. Lig play-off final müsabakası, 29 Mayıs Perşembe günü Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Solwie Energy Fatih Karagümrük ile Teksüt Bandırmaspor arasındaki final müsabakası saat 20.00'de başlayacak." denildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği Trendyol 1. Lig play-off final müsabakası, 29 Mayıs Perşembe günü Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Solwie Energy Fatih Karagümrük ile Teksüt Bandırmaspor arasındaki final müsabakası saat 20.00'de başlayacak." denildi.
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