Trendyol 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 29. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trendyol 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
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04 Nisan 2024 15:46
Trendyol 1. Lig'de 29. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

6 Nisan Cumartesi:

13.30 Bodrum FK-Ankara Keçiörengücü: Yiğit Arslan

16.00 Ümraniyespor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Raşit Yorgancılar

20.30 Sakaryaspor-Boluspor: Erkan Özdamar

7 Nisan Pazar:

13.30 Ahlatcı Çorum FK-Kocaelispor: Erdem Mertoğlu

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Manisa FK: Batuhan Kolak

16.00 Eyüpspor-Altay: Alpaslan Şen

16.00 Gençlerbirliği-Adanaspor: Süleyman Bahadır

8 Nisan Pazartesi:

17.00 Bitexen Giresunspor-Tuzlaspor: Adnan Deniz Kayatepe

20.30 Göztepe-Erzurumspor FK: Ali Yılmaz

 
 
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