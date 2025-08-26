25 Ağustos
Trendyol 1. Lig'de 3 haftanın görünümü

Trendyol 1. Lig'de 3. hafta mücadelesi oynanan tek maçla tamamlandı.

calendar 25 Ağustos 2025 23:58 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2025 00:00
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig'de 3. hafta mücadelesi tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında İstanbulspor, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda, Manisa FK'yi konuk etti. Müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.

Ligin 3. haftasında SMS Grup Sarıyer'i 2-1 yenen Arca Çorum FK, yoluna kayıpsız devam ederek liderliğini sürdürdü. Haftayı Alagöz Holding Iğdır FK beraberliğiyle kapatan İmaj Altyapı Vanspor ise 7 puanla ikinci sıradaki yerini korudu.


Ligde alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve gelecek haftanın programı şöyle:

- Sonuçlar:

Arca Çorum FK-SMS Grup Sarıyer: 2-1

Bandırmaspor-Adana Demirspor: 4-0

Esenler Erokspor-Serikspor: 5-0

Alagöz Holding Iğdır FK-İmaj Altyapı Vanspor: 0-0

Sipay Bodrum FK-Sakaryaspor: 3-1

Erzurumspor FK-Atko Grup Pendikspor: 3-3

Boluspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 2-1

Amed Sportif Faaliyetler-Özbelsan Sivasspor: 4-2

Eminevim Ümraniyespor-Atakaş Hatayspor: 1-1

İstanbulspor-Manisa FK: 1-1

 - Puan durumu:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.ARCA ÇORUM FK 3 3 0 0 7 1 6 9
2.İMAJ ALTYAPI VANSPOR 3 2 1 0 4 2 2 7
3.ERZURUMSPOR FK 3 1 2 0 7 5 2 5
4.ATKO GRUP PENDİKSPOR 3 1 2 0 6 4 2 5
5.SİPAY BODRUM FK 3 1 2 0 5 3 2 5
6.ESENLER EROKSPOR 3 1 1 1 7 3 4 4
7.BANDIRMA SPOR 3 1 1 1 5 3 2 4
8.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 3 1 1 1 4 3 1 4
9.AMED SPORTİF FAALİYETLER 3 1 1 1 6 6 0 4
10.BOLUSPOR 3 1 1 1 5 5 0 4
11.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 3 1 1 1 4 4 0 4
12.MANİSA FK 3 1 1 1 4 4 0 4
13.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR 3 1 1 1 3 3 0 4
14.SAKARYASPOR 3 1 1 1 5 6 -1 4
15.SERİKSPOR 3 1 1 1 1 5 -4 4
16.İSTANBULSPOR 3 0 3 0 1 1 0 3
17.SMS GRUP SARIYERSPOR 3 0 1 2 3 5 -2 1
18.ATAKAŞ HATAYSPOR 3 0 1 2 3 6 -3 1
19.ÖZBELSAN SİVASSPOR 3 0 1 2 3 7 -4 1
20.ADANA DEMİRSPOR 3 0 1 2 2 9 -7 -5
Not: Adana Demirspor'un 6 puanı silinmiştir.

 - Gelecek haftanın programı:

- 29 Ağustos Cuma:

19.00 İmaj Altyapı Vanspor FK-Bandırmaspor (Van Atatürk)

21.30 SMS Grup Sarıyer-Erzurumspor FK (Esenyurt Necmi Kadooğlu)

- 30 Ağustos Cumartesi:

19.00 Eminevim Ümraniyespor-Esenler Erokspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Sakaryaspor-Boluspor (Yeni Sakarya Atatürk)

21.30 Manisa FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Manisa 19 Mayıs)

21.30 Atakaş Hatayspor-İstanbulspor (Mersin)

- 31 Ağustos Pazartesi:

16.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Arca Çorum FK (Aktepe)

19.00 Atko Grup Pendikspor-Sivasspor (Pendik)

21.30 Adana Demirspor-Amed Sportif Faaliyetler (Yeni Adana)

21.30 Serikspor-Sipay Bodrum FK (Corendon Airlines Park Antalya)

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.