Trendyol 1. Lig'de 3 haftanın görünümü

Trendyol 1. Lig'de 3. hafta mücadelesi tek maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında İstanbulspor, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda, Manisa FK'yi konuk etti. Müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.
Ligin 3. haftasında SMS Grup Sarıyer'i 2-1 yenen Arca Çorum FK, yoluna kayıpsız devam ederek liderliğini sürdürdü. Haftayı Alagöz Holding Iğdır FK beraberliğiyle kapatan İmaj Altyapı Vanspor ise 7 puanla ikinci sıradaki yerini korudu.
Ligde alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve gelecek haftanın programı şöyle:
- Sonuçlar:
Arca Çorum FK-SMS Grup Sarıyer: 2-1
Bandırmaspor-Adana Demirspor: 4-0
Esenler Erokspor-Serikspor: 5-0
Alagöz Holding Iğdır FK-İmaj Altyapı Vanspor: 0-0
Sipay Bodrum FK-Sakaryaspor: 3-1
Erzurumspor FK-Atko Grup Pendikspor: 3-3
Boluspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 2-1
Amed Sportif Faaliyetler-Özbelsan Sivasspor: 4-2
Eminevim Ümraniyespor-Atakaş Hatayspor: 1-1
İstanbulspor-Manisa FK: 1-1
- Puan durumu:
Not: Adana Demirspor'un 6 puanı silinmiştir.
- Gelecek haftanın programı:
- 29 Ağustos Cuma:
19.00 İmaj Altyapı Vanspor FK-Bandırmaspor (Van Atatürk)
21.30 SMS Grup Sarıyer-Erzurumspor FK (Esenyurt Necmi Kadooğlu)
- 30 Ağustos Cumartesi:
19.00 Eminevim Ümraniyespor-Esenler Erokspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.00 Sakaryaspor-Boluspor (Yeni Sakarya Atatürk)
21.30 Manisa FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Manisa 19 Mayıs)
21.30 Atakaş Hatayspor-İstanbulspor (Mersin)
- 31 Ağustos Pazartesi:
16.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Arca Çorum FK (Aktepe)
19.00 Atko Grup Pendikspor-Sivasspor (Pendik)
21.30 Adana Demirspor-Amed Sportif Faaliyetler (Yeni Adana)
21.30 Serikspor-Sipay Bodrum FK (Corendon Airlines Park Antalya)
- Puan durumu:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ARCA ÇORUM FK
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|6
|9
|2.İMAJ ALTYAPI VANSPOR
|3
|2
|1
|0
|4
|2
|2
|7
|3.ERZURUMSPOR FK
|3
|1
|2
|0
|7
|5
|2
|5
|4.ATKO GRUP PENDİKSPOR
|3
|1
|2
|0
|6
|4
|2
|5
|5.SİPAY BODRUM FK
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|2
|5
|6.ESENLER EROKSPOR
|3
|1
|1
|1
|7
|3
|4
|4
|7.BANDIRMA SPOR
|3
|1
|1
|1
|5
|3
|2
|4
|8.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|1
|4
|9.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|3
|1
|1
|1
|6
|6
|0
|4
|10.BOLUSPOR
|3
|1
|1
|1
|5
|5
|0
|4
|11.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|12.MANİSA FK
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|13.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR
|3
|1
|1
|1
|3
|3
|0
|4
|14.SAKARYASPOR
|3
|1
|1
|1
|5
|6
|-1
|4
|15.SERİKSPOR
|3
|1
|1
|1
|1
|5
|-4
|4
|16.İSTANBULSPOR
|3
|0
|3
|0
|1
|1
|0
|3
|17.SMS GRUP SARIYERSPOR
|3
|0
|1
|2
|3
|5
|-2
|1
|18.ATAKAŞ HATAYSPOR
|3
|0
|1
|2
|3
|6
|-3
|1
|19.ÖZBELSAN SİVASSPOR
|3
|0
|1
|2
|3
|7
|-4
|1
|20.ADANA DEMİRSPOR
|3
|0
|1
|2
|2
|9
|-7
|-5
