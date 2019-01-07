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Transferde Fenerbahçe'ye "kalp attı"

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Alberth Elis, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Transferde Fenerbahçe'ye 'kalp attı'
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07 Ocak 2019 20:21
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer aldığı konuşulan MLS ekibi Houston Dynamo'nun Honduraslı oyuncusu Alberth Elis, yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

22 yaşındaki oyuncu, sosyla medyadan kendisine mesaj atan bir Fenerbahçe taraftarına Instagram üzerinden sarı-lacivert kalp fotoğrafıyla cevap verdi.

Elis yaptığı açıklamada, "Houston'la 2 yıllık sözleşmem var ama Avrupa'dan benimle ilgilenen bir takım var ve teklif masanın üstünde. Dynamo zaten rüyamın Avrupa olduğunu biliyor" ifadelerini kullanmıştı.



FENERBAHÇE VE REYES'İ TAKİP ETTi

Fenerbahçe ve Diego Reyes'i Instagram'dan takip eden Honduraslı oyuncu için sosyal medyada ciddi bir gündem oluştu.

22 yaşındaki Alberth Elis, sağ kanatta görev yapıyor. Ülkesi Honduras'ın Olimpia takımında profesyonel olan futbolcu, Meksika'da Monterrey forması giydikten sonra MLS'e transfer oldu.

Houston Dynamo formasıyla 56 maçta 21 gol atarken 12 de asist yaptı. MLS'te çıktığı toplam 60 maçta 22 gol kaydeden Elis için Houston'un masaya 6 milyon euroluk teklifle oturacağı belirtildi.



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