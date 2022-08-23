TransAnatolia'nın üçüncü ayağında yarışın 810 km'si geride kaldı

Hatay'dan Eskişehir'e uzanan TransAnatolia Rally Raid macerasına bu yıl Motosiklet, Quad, SSV, Otomobil ve Kamyon kategorilerinde 56 rally, 28 raid olmak üzere toplam 84 yarış aracı ve 115 yarışçı katılıyor.



Yarışın üçüncü ayağında yarışçılar, Feke, Bakırdağ, Melikgazi etaplarında 317 km'si özel etap olmak üzere toplamda 440 km yol yaparak günü Kayseri'de tamamladı.



Yarışın üçüncü ayağından sonra genel klasmanda ise sıralama şu şekilde gerçekleşti;



Motosiklet grubunda; Fransız Xavier De Soultrait 10 saat 9 dakika 37 saniye ile üçüncü ayakta da günün birincisi olurken, İtalyan Michele Cotti 10 saat 49 dakika 46 saniye ikinci, Türkiye'den yarışa katılan Ejder Erişti ise 11 saat 5 dakika 8 saniye ile günü üçüncü sırada noktaladı.



Quad grubunda; Rasim Aykalı, 13 saat, 14 dakika, 53 saniye ile 3.ayakta da günü birinci bitirirken, Kadir Dağlı, 18 saat 35 dakika, 33 saniye ile ikinci, Hasan Yatkın, 19 saat, 10 dakika, 47 saniye ile üçüncü oldu.



Otomobil sınıfında; Bekir Kuvvet Erim ve Medeni Sosyal çifti 12 saat, 28 saniye ile birinci olurken, Hüseyin Kurt ve Özaydın Dölek çifti yarışta 12 saat, 34 dakika 39 saniye ikinci, Ahmet Bağce ve Uğut Tepe çifti 12 saat, 36 dakika, 17 saniye günü üçüncü tamamladı.



SSV sınıfında; İsrafil Akyüz ve Timur Sancak 10 saat, 28 dakika 44 saniye ile birinci sıraya yerleşirken, Barbaros Yangın ve Ali Osman Kutanoğlu 11 saat, 53 dakika ile ikinci, Eylem Tekin ve Sertaç Tatar ikilisi de günü üçüncü bitirdi.



Kamyon kategorisinde Mercedes Unimog ile yarışan İtalyan Marino Mutti ve Andrea Mazzoleni çifti yarışı 33 saat, 45 dakika ile tamamladı.



Bu yıl TransAnatolia'ya ilk kez katılan motosikletçiler arasında günün en iyi derecesini yapan yarışcıya Castrol Power1 En İyi Rookie'si özel ödülü de veriliyor. Yarışın üçüncü ayağında da günün en iyi rookie'sini yapan isim 5 saat, 49 dakika, 18 saniye ile yine İtalyan pilot Andrea Pighetti oldu.



23 Ağustos Salı günü yarışın 4.ayağı koşulacak, yarışçılar için oldukça uzun ve yorucu bir gün olacak. Üç etaptan oluşan yarışta, Kayseri'den start alacak sporcular; Felahiye, Sivrialan ve Kayseri etaplarında, 315 km'si özel etap olmak üzere 506 km yol katederek günü Kayseri'de noktalayacaklar.





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