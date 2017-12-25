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Trabzonspor'un stopere düşündüğü ilk takviye

Bordo-Mavililer, ligin ilk yarısının sona ermesinin ardından gözünü transfere çevirecek. Mutlaka bir stoper takviyesi isteyen Rıza Çalımbay, yönetime Rodrigo Moledo ismini verecek.

Trabzonspor'un stopere düşündüğü ilk takviye
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25 Aralık 2017 11:19
Karabük beraberliği ile ilk yarıyı noktalayan Trabzonspor, artık transfer çalışmalarına hız verecek. Kadrosunu en az bir stoperle güçlendirmek isteyen teknik direktör Rıza Çalımbay, bu hafta içerisinde Başkan Muharrem Usta ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Bu zamana kadar Michal PazdanGabriel PalettaDante ve Vlad Chiriches gibi birçok yıldız ismi izleyen Fırtına, Yunan ekiplerinden Panathinaikos forması giyen Rodrigo Moledo'nun üzerinde duruyor. Brezilyalı savunmacıyı ısrarla kadrosunda görmek isteyen 54 yaşındaki teknik adam, Başkan Usta'ya tüm şartların zorlanması gerektiğini bildirecek.

ARAYIŞLAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan Emmanuel Mas'ın ayrılması durumunda bir de sol bek takviyesi yapacak olan Karadeniz temsilcisi, bu bölge için de arayışlara başladı. Theo Bongonda ve Volkan Şen'in performanslarından da memnun olmayan Çalımbay, uygun şartların oluşması halinde kanat transferi yapılmasını da yönetime iletecek


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