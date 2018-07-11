Trabzonspor'un hazırlık maçları programı açıklandı

Trabzonspor'un Slovenya ve Avusturya'da oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu.
İşte resmi siteden yapılan açıklama;
"Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren takımımızın Slovenya ve Avusturya'da oynayacağı hazırlık maçlarındaki rakipleri ve programı belli oldu.
Program ve rakipler şöyle:
15.07.2018 Pazar saat 13.00 Trabzonspor - NK Triglav Kranj (Stadyum: Kranj - Slovenya)
17.07.2018 Salı saat 18.00 Trabzonspor - NK Lokomotiva Zagreb (Stadyum: Kranj - Slovenya)
20.07.2018 Cuma saat 18.00 Trabzonspor - Spartak Moskova (Stadyum: Villach - Avusturya)
23.07.2018 Pazartesi saat 18.00 Trabzonspor - Al Duhail (Stadyum: Villach - Avusturya)"
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İşte resmi siteden yapılan açıklama;
"Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren takımımızın Slovenya ve Avusturya'da oynayacağı hazırlık maçlarındaki rakipleri ve programı belli oldu.
Program ve rakipler şöyle:
15.07.2018 Pazar saat 13.00 Trabzonspor - NK Triglav Kranj (Stadyum: Kranj - Slovenya)
17.07.2018 Salı saat 18.00 Trabzonspor - NK Lokomotiva Zagreb (Stadyum: Kranj - Slovenya)
20.07.2018 Cuma saat 18.00 Trabzonspor - Spartak Moskova (Stadyum: Villach - Avusturya)
23.07.2018 Pazartesi saat 18.00 Trabzonspor - Al Duhail (Stadyum: Villach - Avusturya)"
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