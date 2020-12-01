'Trabzonspor'da gerçek dokunuş transferlerle olacak'

Trabzonspor, Ankaragücü deplasmanında 1-0'lık skorla kazanırken Sabah Gazetesi yazarlarından Ömer Üründül, Ali Gültiken ve Levent Tüzemen'e, " Trabzonspor'da Avcı 1-0'lık skorlarla devam dediyor. Nasıl buldunuz bordo-mavili ekibi son maçta?" sorusu yöneltildi.



"SAVUNMADAKİ ZAAFLAR GİDERİLMELİ"



ÖMER ÜRÜNDÜL: Trabzonspor iyi futbol oynamasa da üst üste ikinci galibiyetini aldı. Abdullah Avcı'nın dediği gibi, takım savunmasındaki zaafları gidermeleri gerek. Bu iki maçta da bu istedikleri mümkün olduğunca gerçekleşti. Ama son oynadığı iki rakibin de durumlarının ligde iç açıcı olmadığı da bir başka gerçek.



"SKOR OLARAK İSTEDİĞİNİ ALDI"



ALİ GÜLTİKEN: Trabzonspor için bu haftalarda oyun, sistem, taktik, organizasyon bir yana kazanmak diğer yana. Son iki haftada Trabzonspor için olmazsa olmaz tek şey, ne şart altında olursa olsun kazanmaktır. Oyun olarak çok iyi yerde olmasa da skor olarak iki haftada aldığı 6 puanla istediği nefesi alabildi. Bundan sonrası için kendine sıçrayabileceği bir zemin yarattı.



DOKUNUŞLAR DEVRE ARASINDA"



LEVENT TÜZEMEN: Abdullah hoca oyuncuların birbirleriyle oynama alışkanlığı kazanması için kadro istikrarını yakalamaya çalışıyor. Erzurum ve Ankaragücü maçlarına çıkan 11'in aynı olması istikrar adına doğru bir hamledir. Sezon başından beri kaybedenler kulübüne üye olan Trabzonsporlu oyuncuların ciddi bir güvensizliği vardı. Birer golle de maçlar kazanılıyor ama bu süreçte kazanmak önemli. Çünkü üst üste maç kazanmak alışkanlık haline gelebilir. Avcı, gerçek dokunuşlarını devre arasındaki transferlere göre yapabilecektir. İlk kez Trabzon üst üste iki maçta gol yemedi. Bu durum Trabzon'un savunma yapmayı öğrendiğini gösteriyor.



