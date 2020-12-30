Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın kredisi kalmadı!

Taraftardan mahalli basına kadar camianın büyük çoğunluğu Teknik Direktör Abdullah Avcı'yı hedef haline getirdi.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın kredisi kalmadı!
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30 Aralık 2020 10:01
Abdullah Avcı göreve büyük bir heyecanla gelmiş ilk iki maçını kazanmış ve kötü giden tabloyu terse çevirmişti. Ancak kupada Adana Demirspor'a elenilmesi camiada Avcı'ya karşı az olan sabrı da tüketti. En ufak bir kayıpta bile hem yönetim hem de teknik ekip hedef oldu. Son Galatasaray yenilgisi ise taraftarı da mahallî basını da çileden çıkardı. Abdullah Avcı'nın devre arasına kadar olan süreçteki Karagümrük ve Göztepe maçlarını kayıp şansı yok.

Yönetim de suçlanıyor

Bu süreçte pragmatik düşündüğünü ve transfer dönemine kadar olan dönemi en az hasarla kapatmaları gerektiğini belirten Abdullah Hoca, önceliğin netice olduğunu vurguluyordu. Ancak şu an netice de tatmin edici değil. Sosyal medyada da zaman zaman örgütlenen bordo-mavili taraftarlar Ahmet Ağaoğlu yönetiminin en büyük yanlışını geçen sezon şampiyonluğa giderken Teknik Direktör Ünal Karaman'ı göndermek olarak değerlendiriyor.





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