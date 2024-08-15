Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Rapid Wien ile karşılaştı. Allianz Stadyumu'nda oynanan maçı Wien 2-0 kazandı. Avusturya ekibine galibiyeti getiren golleri 77. dakikada Seidl ve 87. dakikada Lang kaydetti. Trabzonspor'da 85. dakikada Pedro Malheiro kırmızı kart gördü.
İlk maçı da sahasında 1-0 kaybeden Trabzonspor, Avrupa Ligi'ne veda etti.
MUHTEMEL RAKİBİ
Yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek olan Trabzonspor, St Gallen-Slask Wroclaw maçının galibiyle play-off maçı oynayacak.
SAVIC KADRODA YER ALMADI
Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Stefan Savic, maç kadrosunda yer almadı.
UĞURCAN ÇAKIR'DAN KRİTİK KURTARIŞLAR
İlk maçta yaptığı kurtarışlarla ön plana çıkan Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, rövanş müsabakasında da takımın etkili ismi oldu. Tecrübeli kaleci maç boyu yaptığı 6 kritik kurtarışla farkın artmasını engelledi.
TRABZONSPOR ÇOK ETKİSİZ KALDI
Trabzonspor, ilk 80 dakika çok etkisiz kaldı. Gole ihtiyacı olan Bordo mavili takım, ilk isabetli şutunu 70. dakikada attı. Bu dakikalarda Avusturya temsilcisinin kalesine ise sadece 5 şut gönderdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
6. dakikada Bolla'nın sol kanattan kullandığı kornerde kale sahası önünde kafa vuruşunu yapan Cvetkovic, topu yandan auta gönderdi.
16. dakikada Seidl'ın pasında Burgstaller'in ceza alanında kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, gole izin vermedi.
34. dakikada ceza sahasının sağ tarafından son çizgiye hareketlenen Bolla, topu yerden kale önüne gönderdi. Schaub'un yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)
İlk maçı da sahasında 1-0 kaybeden Trabzonspor, Avrupa Ligi'ne veda etti.
MUHTEMEL RAKİBİ
Yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek olan Trabzonspor, St Gallen-Slask Wroclaw maçının galibiyle play-off maçı oynayacak.
SAVIC KADRODA YER ALMADI
Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Stefan Savic, maç kadrosunda yer almadı.
UĞURCAN ÇAKIR'DAN KRİTİK KURTARIŞLAR
İlk maçta yaptığı kurtarışlarla ön plana çıkan Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, rövanş müsabakasında da takımın etkili ismi oldu. Tecrübeli kaleci maç boyu yaptığı 6 kritik kurtarışla farkın artmasını engelledi.
TRABZONSPOR ÇOK ETKİSİZ KALDI
Trabzonspor, ilk 80 dakika çok etkisiz kaldı. Gole ihtiyacı olan Bordo mavili takım, ilk isabetli şutunu 70. dakikada attı. Bu dakikalarda Avusturya temsilcisinin kalesine ise sadece 5 şut gönderdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
6. dakikada Bolla'nın sol kanattan kullandığı kornerde kale sahası önünde kafa vuruşunu yapan Cvetkovic, topu yandan auta gönderdi.
16. dakikada Seidl'ın pasında Burgstaller'in ceza alanında kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, gole izin vermedi.
34. dakikada ceza sahasının sağ tarafından son çizgiye hareketlenen Bolla, topu yerden kale önüne gönderdi. Schaub'un yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)
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