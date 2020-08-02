Süper Lig'de şampiyonluğu kaçıran ancak Ziraat Türkiye Kupası'yla sezonu kapatan Trabzonspor, Hüseyin Çimşir'in ardından yeni teknik direktörünü resmen açıkladı.



Bordo-mavili yönetim, Abdullah Avcı ile görüşmesine rağmen sonuç alamadı ve Eddine Newton ile yola devam etmeye karar verdi.



Trabzonspor'un başında Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan 48 yaşındaki İngiliz teknik adam, bordo-mavili yönetimin teklifini kabul etti ve anlaşma sağlandı.



TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI



Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Yönetim Kurulumuz, A takımımızda antrenör olarak görev yapan Eddie Newton ile yeni sezonda Teknik Direktör olarak devam edilmesi yönünde karar almıştır. Newton'a görevinde başarılar dileriz." denildi.



EKİBİNİ İNGİLTERE'DEN GETİRECEK



Trabzonspor'a devre arasında gelen, oyuncuları tanıyan, Türkiye Kupası finalinde takımı idare edip kupayı kazanan Newton, bordo-mavili yönetim tarafından en doğru isim olarak değerlendirildi. Chelsea ve West Bromwich gibi takımlarda yardımcı antrenör ve scout olarak görev yapan 48 yaşındaki İngiliz spor adamı, ilk teknik direktörlük deneyimini Trabzonspor'da yaşayacak. Newton ayrıca teknik ekibini ülkesinden birkaç isim de getirecek.



