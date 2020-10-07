Trabzonspor vadeye yaydı, limite takılmadı

Trabzonspor yaz transfer döneminde 9'u yabancı, 2'si yerli 11 transfere imza attı. Transfer ettiği oyuncularda harcama limitlerine takılmak istemeyen Fırtına, yüksek bonservis verdiği futbolcuların ödemelerini vadeye yayarak amacına ulaştı.

Haber; Sabah
Trabzonspor vadeye yaydı, limite takılmadı
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07 Ekim 2020 08:48
Trabzonspor yaz transfer döneminin hareketli takımları arasında yer aldı.

Doğan Erdoğan, Jose Sosa, Novak, Abdurrahim Dursun, Koray Kılınç, Da Costa, Messias, Guilherme, Ndiaye ve Alexander Sörloth'la yollarını ayıran bordo-mavililer 9'u yabancı, 2'si yerli, 11 transfer yaparken, Edgar Ie de kiradan döndü.

Sörloth transferinden kasasına 10 milyon euro koyan Trabzonspor, Guilherme ile yolları 350 bin euro ödeyerek ayırdı. Transfer ettiği oyuncularda harcama limitlerine takılmak istemeyen Fırtına, yüksek bonservis verdiği futbolcuların ödemelerini vadeye yayarak amacına ulaştı.





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