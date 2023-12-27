Trabzonspor'un yıldızına Malmö talip oldu

Kış transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak isteyen ve oyuncularına gelen teklifleri de değerlendirecek Trabzonspor'da yıldız isme talip çıktı.
İSVEÇ DEVİ İSTİYOR
İsveç basınında çıkan habere göre 2023 yılını ligde şampiyon olarak bitiren Malmö transfer çalışmaları kapsamında Trabzonspor forması giyen Jens Stryger Larsen için harekete geçti.
Haberin detaylarında ne kadarlık bir bonservis ücreti verileceği yazmazken kulübün sportif direktörü Daniel Andersson bu transferi öncelik olarak görüyor ve Larsen'i kadroya katmak için fazlasıyla uğraşacağı söylendi.
15 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Trabzonspor formasıyla 15 resmi maça çıkan Jens Stryger Larsen bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.
İSVEÇ DEVİ İSTİYOR
İsveç basınında çıkan habere göre 2023 yılını ligde şampiyon olarak bitiren Malmö transfer çalışmaları kapsamında Trabzonspor forması giyen Jens Stryger Larsen için harekete geçti.
Haberin detaylarında ne kadarlık bir bonservis ücreti verileceği yazmazken kulübün sportif direktörü Daniel Andersson bu transferi öncelik olarak görüyor ve Larsen'i kadroya katmak için fazlasıyla uğraşacağı söylendi.
15 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Trabzonspor formasıyla 15 resmi maça çıkan Jens Stryger Larsen bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU