Trabzonspor'un yıldızına Malmö talip oldu

Trabzonspor'un tecrübeli sağ beki Jens Stryger Larsen'e, İsveç Ligi ekiplerinden Malmö talip oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un yıldızına Malmö talip oldu
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27 Aralık 2023 20:20
Kış transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak isteyen ve oyuncularına gelen teklifleri de değerlendirecek Trabzonspor'da yıldız isme talip çıktı.

İSVEÇ DEVİ İSTİYOR

İsveç basınında çıkan habere göre 2023 yılını ligde şampiyon olarak bitiren Malmö transfer çalışmaları kapsamında Trabzonspor forması giyen Jens Stryger Larsen için harekete geçti.

Haberin detaylarında ne kadarlık bir bonservis ücreti verileceği yazmazken kulübün sportif direktörü Daniel Andersson bu transferi öncelik olarak görüyor ve Larsen'i kadroya katmak için fazlasıyla uğraşacağı söylendi.

15 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 15 resmi maça çıkan Jens Stryger Larsen bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.

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