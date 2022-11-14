Trabzonspor'un şampiyonluk sendromu!

Şampiyonluğa ulaşan takımların sonraki sezon yaşadığı düşüşün son örneği; Trabzonspor...



Geçtiğimiz yıl 9. haftada liderlik koltuğuna geçen ve bir daha da zirveyi bırakmayan Bordo Mavililer, 37 yıl aradan sonra ligde mutlu sona ulaşmıştı. Fırtına, bu sene ise inişli çıkışlı performans sergiliyor. Lider Fenerbahçe 'nin 6 puan gerisinde yer alan Trabzonspor'la benzer senaryoyu, diğer 3 şampiyon da yaşamıştı.



2018-2019'da ipi göğüsleyen Galatasaray , sonraki sene 13. maçların ardından lider Sivas'ın 7 puan gerisinde kalmıştı. Sezonu da şampiyon Başakşehir'in 13 puan arkasında 6. olarak tamamladı.



Daha ciddi puan farkları...



Başakşehir, şampiyonluk sonrası 13. haftada lider Alanya'nın 11 puan gerisinde bulunurken, sezonu şampiyon Beşiktaş 'ın tam 36 puan arkasında 12. sırada bitirdi. Beşiktaş ise geçen sezon ilk 13 maç sonunda lider Trabzonspor'dan 13 puan fark yemişti. Siyah-Beyazlılar, ligi de Bordo-Mavililer'den 22 puan az toplayarak 6. olarak tamamladı. Önceki sezonlarda da benzer tablolar vardı. 2014-2015'in şampiyonu Galatasaray, sonraki sene Beşiktaş'ın 28 puan arkasında kaldı. 2015-2016 ve 2016-2017'de üst üste 2 kez şampiyonluğa ulaşan Kartal, 2017-2018 sezonunda ligi 4. bitirdi.



Fenerbahçe'yi yenerse 3'e düşecek



Trabzonspor, net bir şekilde şampiyonluk sendromu yaşamasına rağmen önemli bir avantaja sahip. O da; 1.5 aylık Dünya Kupası arası. Daha önce hiçbir sezon içinde bu kadar uzun ara olmazken, Bordo-Mavililer söz konusun periyodu toparlanma fırsatı olarak görüyor. Üstelik lige geri dönüşte Akyazı'da Fenerbahçe maçı var. Fırtına, ezeli rakibini yenmesi durumunda farkı 3'e indirecek ve tekrar yarışa iddialı şekilde ortak olacak.





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