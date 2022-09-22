MAXI GOMEZ'İN BEDELİ 140 MİLYON EURO

CORNELIUS'TAN DAHA İYİ

'TAM BİR TAKIM OYUNCUSU'

Transfer döneminde Fenerbahçe ile anılan ve Trabzonspor ile sözleşme imzalayan Maxi Gomez, Süper Lig'de henüz siftah yapamadı. Ferencvaros maçında 1 gol atan ve 1 de asist yapan Maxi Gomez için Valencia'nın daha önce belirlediği serbest kalma bedeli ise dudak uçuklatacak cinsten.Celta Vigo'da gösterdiği performans ve rakip stoperleri zorlamasıyla 'El Toro' lakabını alan Maxi, 71 maçta 30 gol rakamları yakalamıştı. 2019 yazında İspanya'da transferin gözdelerinden biri haline gelen 26 yaşındaki Uruguaylı golcü, 14.5 milyon euro ve 2 oyuncu karşılığı Valencia'ya transfer oldu. Valencia, Gomez için 140 milyon euro serbest kalma maddesi belirlemişti.Trabzonspor'un 3 milyon euro karşılığında transfer ettiği Maxi Gomez ile Kopenhag'a giden Cornelius'un stilleri birbirine uzak görünüyor. Gol bölgelerindeki etkinliği bakımından Gomez bir adım daha önde.Cornelius kariyerinde Danimarka dışında İtalya, Fransa, Galler ve Türkiye'de forma giydi.Cornelius bu ülkelerde toplam 358 karşılaşmaya çıkarken, 104 gol ve 36 asistlik performans gösterdi. Maç başına 0.29 gol ve 0.10 asist ortalamasına sahip. 29 yaşındaki oyuncunun kariyerinde gol krallığı ve birçok kupa bulunuyor.Kariyerinde 236 maça çıkıp, 82 gol atan Gomez'in maç başı gol ortalaması 0.34. Ayrılan Cornelius ise 0.29'la onun 0.05 puan gerisinde. Asistte 0.14'e 0.10'la yine yeni Uruguaylı üstün. Valencia formasıyla çıktığı 110 maçta 26 gol atıp 5 asist yapan Gomez'in istatiksel olarak performansı yıllar içinde düştü. Ancak bunun sebebinin 2019'dan itibariyle Gomez'den değil Valencia'nın geçirdiği zor zamanlardan kaynaklanıyor.Topu koruma yeteneği oldukça gelişmiş olan Gomez, orta saha ile bağlantı kurabiliyor, oyun hakimiyeti de kuvvetli.26 yaşındaki Uruguaylı forvet için "Tam bir takım oyuncusu" yorumları yapılıyor.