Trabzonspor'un kupa töreninin yerel basında yankıları

Trabzon'da yerel gazeteler, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonunda şampiyonluk kupasını törenle alan Trabzonspor'a övgü yağdırdı.Karadeniz'de Sonnokta gazetesi ön ve arka sayfasının tamamında, "Eze eze çıktık düze, kupa ne çok yakıştı bize" başlığını kullandığı haberinde, denizdeki kutlamalar, takımın kupa töreni sonrası sevinç fotoğrafı, başkan Ahmet Ağaoğlu'nun, Marek Hamsik, teknik direktör Abdullah Avcı ve Uğurcan Çakır ile eşi Kübra Çakır'ın kupayla fotoğraflarına yer verdi.Karadeniz'den Günebakış gazetesi de ön ve arka sayfasının tamamında takımın kupa kaldırdığı fotoğrafları paylaşarak, "Şampiyon Trabzon", "İnadıyla, alın teriyle, bileğinin hakkıyla 2021-2022 sezonunun en büyüğü." ifadelerini kullandı.Karadeniz gazetesi de ilk sayfasında "Havada karada denizde en büyük bordo mavi", "2021-2022 sezonunun şampiyonu Trabzonspor, kupasını muhteşem bir törenle aldı", "Ayağa kalkın şampiyon Trabzonspor'u alkışlayın" başlıklarını kullanırken, son sayfasında da bordo-mavili takımın kupa ile fotoğrafına tam sayfa yer verdi.Taka gazetesi de ilk sayfasında "Denizde karada her yerde şampiyon" başlığı altında tam sayfa yer verdiği haberinde, takımın karada, denizde ve kupa törenindeki sevinç fotoğrafları ile son sayfasında da "Emek verenler yaşasın, kıskananlar çatlasın" başlığıyla okuyucularına bordo-mavili takımın kupa törenini duyurdu.